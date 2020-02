Luego de haber cumplido su primera semana en la conducción del reality de competencia “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo señaló estar feliz y disfrutando del momento.

“Feliz, encantada, disfrutándolo, viviendo la competencia al máximo. De hecho, los años que me he mantenido alejada del programa yo la vivía desde mi casa. Estar acá me gusta, lo disfruto, poder conversar con los chicos, la verdad es que me encanta”, manifestó para las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, la popular “Chinita” restó importancia a los comentarios que hizo Rosángela Espinoza, quien afirmó que a la nueva conductora del reality le hacía falta carisma. “No, yo me estoy divirtiendo, yo sé acá cuál es mi función y los chicos también, todo está bien”, enfatizó.

En otro momento, la expareja de Gino Assereto contó que la más feliz con su retorno a “EEG” es su hija Khaleesi. Está como loca, le encanta la idea, todo el día esta pegada al televisor, lo disfruta. Ella es súper intensa, tiene una personalidad super definida”, dijo.

Jazmín Pinedo responde a críticas de Rosángela Espinoza (Video: América TV)