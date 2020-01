Jazmín Pinedo visitó el set de “En boca de todos”, donde participó en una dinámica de preguntas y una de ellas provocó que rompiera en llanto en vivo.

Todo inició cuando la nueva conductora de “Esto es Guerra” fue consultada respecto a su hermana Xiomara, quien está embarazada y vive en Uruguay.

“Ella vive desde hace varios años en Uruguay. Estoy muy emocionada porque es la segunda nieta de mi mamá. Y estoy súper feliz por ella (Xiomara) porque está viviendo un momento hermoso. La extraño horrores”, sostuvo.

Tras ello, no pudo evitar conmoverse cuando se refirió a las enseñanzas y apoyo que le han dado sus padres. “La familia es lo más importante en la vida, es el apoyo, la fuerza. A mí mis padres me enseñaron lo que tuvieron que enseñarme. Gracias a ellos, tengo lo que tengo en el corazón, hablar de mi familia, siempre me pongo a llorar. Para mí hablar de mi familia es emocionante y siempre me pongo a llorar, es inevitable. Yo a mi padres les debo la vida”, expresó entre lágrimas.

La popular “Chinita” se encuentra envuelta en un problema legal luego que Latina le enviara una carta notarial por haber incurrido en un incumplimiento de su contrato. Sin embargo, se negó a hablar sobre ello en su visita a “En boca de todos”, lo único que dijo es que sus abogados se encargarán de solucionar los problemas legales.

Jazmín Pinedo se conmueve hasta las lágrimas al hablar de su familia (Video: América TV)