El pasado 27 de enero, Jazmín Pinedo fue presentada como la nueva conductora de “Esto es Guerra”, y su incorporación al reality de competencia, generó más de un titular durante los últimos días debido a su complicada desvinculación con Latina.

En conversación con “Domingo al Día”, Jazmín Pinedo se sinceró y dijo sentir mucha tristeza por la forma en la que se dieron las cosas, pese a ello no dejó de mostrarse agradecida con la casa televisora de San Felipe.

“Es una mezcla entre sorpresa y tristeza, pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento”, indicó la expareja de Gino Assereto con la voz entrecortada.

Al no poder evitar romper en llanto, la también modelo aseguró que, aunque muchos la vean fuerte, en el fondo es una mujer sensible.

“Lo que pasa es que la gente no lo ve así, pero si soy súper sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza, pero bueno, yo tengo otra cosa que me enseñó mi abuelito: todo pasa”, agregó.

En otro momento de la conversación, la popular “Chinita” se refirió al fin de su relación sentimental con Gino Assereto, padre de su hija.

“Tengo harto cariño y respeto, no ha sido fácil, creo que ninguna persona que haya sentido cosas muy bonitas pueda pasar por algo así y no sentirse mal. Como lo comunicamos, no estamos hace varios meses, se especulaba hace ya varios meses, pero nunca lo dijimos porque nos protegíamos”, señaló.

Jazmín Pinedo se quiebra al hablar sobre demanda de Latina (Video: América TV)