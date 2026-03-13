Escuchar
Jazmín Pinedo ya no quería saber nada de la televisión cuando le propusieron conducir “+Espectáculos”. Había tomado distancia del medio. Atravesaba una etapa en la que necesitaba mirar la pantalla desde lejos y priorizar otras cosas. Por eso, cuando llegó la propuesta, dudó. Sin embargo, decidió intentarlo. Y lo que en ese momento parecía apenas una apuesta incierta —casi un ensayo en una franja complicada— terminó cambiando el rumbo de esa etapa de su carrera. Hoy, cuatro años después, la conductora mira atrás y reconoce que fue una de las mejores decisiones que tomó.

