La conductora de televisión Jazmín Pinedo publicó un breve mensaje en redes sociales luego de que el programa Amor y Fuego informara que habría obtenido un fallo favorable en última instancia en el proceso judicial que mantiene con Latina por una suma superior a S/600.000.

Sin mencionar directamente al canal ni ofrecer detalles legales, la presentadora publicó: “Celebra cada pasito que das” . La frase fue interpretada por sus seguidores como una señal de satisfacción frente al presunto resultado del litigio que se arrastra desde hace varios años.

Jazmín Pinedo lanza mensaje tras victoria judicial contra Latina por más de S/600 mil. (Foto: Captura/@jazminpinedo)

La publicación apareció en medio de la repercusión mediática generada por las declaraciones emitidas el 26 de mayo en el programa de espectáculos, donde se aseguró que la televisora perdió el proceso judicial y que el pago tendría que ejecutarse de forma inmediata, sin posibilidad de cancelarlo en cuotas.

Durante la emisión, el conductor Rodrigo González afirmó: “Le han tenido que pagar una cifra mayor a seiscientos mil soles” . Además, sostuvo que el canal habría solicitado un plazo de cinco años para cumplir con el desembolso, pedido que —según dijo— no prosperó.

“Ellos pidieron un plazo de cinco años para poder pagarlo (…) y le han dicho: ‘No’” , comentó González en el programa. En el mismo bloque televisivo, también mencionó un supuesto plazo de 48 horas para ejecutar el pago.

Por su parte, Gigi Mitre comentó durante la conversación que el monto equivaldría aproximadamente a 180 mil dólares.

El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando Pinedo dejó Latina —donde conducía el programa Mujeres al mando— para integrarse a Esto es Guerra en América Televisión. Tras su salida, Latina presentó una demanda por S/450.000 alegando incumplimiento contractual.

En julio de 2021 trascendió que la conductora perdió la demanda en primera instancia, aunque el proceso continuó en etapa de apelación. En aquel momento, Pinedo declaró públicamente: “Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado (…) Han despertado al león”.

Con el paso de los años, el caso continuó generando comentarios y versiones públicas sobre el avance del proceso judicial. En 2024, la conductora negó la existencia de la deuda mencionada y cuestionó la exposición mediática del conflicto.

“Ellos filtraron la información… incluso la dirección de mi casa, de mis padres y miles de datos más que no debieron ventilarse” , sostuvo entonces.

Hasta el momento, ni Jazmín Pinedo ni Latina han difundido oficialmente el contenido del presunto fallo judicial mencionado en televisión.

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