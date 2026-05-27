Resumen

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Jazmín Pinedo celebra “cada pasito” tras conocerse supuesto triunfo legal frente a Latina. (Foto: Captura/@jazminpinedo)
Jazmín Pinedo celebra “cada pasito” tras conocerse supuesto triunfo legal frente a Latina. (Foto: Captura/@jazminpinedo)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Jazmín Pinedo publicó un breve mensaje en redes sociales luego de que el programa Amor y Fuego informara que habría obtenido un fallo favorable en última instancia en el proceso judicial que mantiene con Latina por una suma superior a S/600.000.

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