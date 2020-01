Tras anunciar el fin de su relación con Gino Assereto, Jazmín Pinedo se ha mostrado hermética sobre el tema; sin embargo, no pudo evadir una pregunta que le hicieron sus fanáticos respecto a su vida sentimental.

La conductora de “Mujeres al Mando” interactuó con sus seguidores abriendo la función de preguntas en Instagram y muchos de ellos le consultaron si está enamorada. Ante ello, la popular “chinita” respondió que pese a la insistencia de muchos no va a contestar ese tipo de preguntas.

“Tengo un montón de estas preguntas… Que si estoy soltera, que si estoy enamorada. Chicos, mi vida es mucho más que mi situación sentimental. Mucho más. Así que… no lo intenten. No voy a contestar ninguna de esas preguntas, pasemos a otras”, expresó Jazmín notoriamente incómoda.

La exchica reality también fue interrogada sobre si es feliz y respondió que tiene muchos motivos para serlo. “Ser feliz no implica no tener problemas, es una decisión y por supuesto que soy feliz porque tengo muchísimos motivos. Tengo a personas que me quieren, que me cuidan, que me aman, que yo quiero con todo mi corazón y además están sanas, vivas y para disfrutarlas”, recalcó Pinedo.

Cabe resaltar que tras el anuncio de la separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto, la pareja no deja de demostrar que mantienen una excelente relación. Hace unos días, la modelo compartió un divertido video junto a la hija mayor del “guerrero”, Ariana Assereto.

Jazmín Pinedo y su respuesta cuando le preguntan si está enamorada tras separación de Gino Assereto (Video: Instagram)