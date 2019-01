Jefferson Farfán envia carta notarial a Magaly Medina y esto le respondió ella | VIDEO

En una carta notarial enviada el último viernes el futbolista Jefferson Farfán exigió a la periodista de espectáculos Magaly Medina que se "abstenga" de tocar temas sobre su vida privada en su nuevo programa "Magaly TV. La firme", estrenado la noche del lunes en ATV.

Fue la propia conductora de televisión quien mostró en pantallas el contenido del documento notarial. En este, el deportista señala ser un "celoso guardián de su vida privada e íntima".

En varios puntos, Jefferson Farfán aclara que se opone rotundamente a que se ventilen aspectos de su vida fuera del ámbito deportivo o futbolístico.

Algo fastidiada, Magaly Medina --quien inició el programa comentando las fotografías que el delantero del Lokomotiv de Moscú publicó en Instagram durante los últimos meses-- le respondió con dureza.

En su opinión, es el propio Farfán Guadalupe quien expone su vida públicamente mediante las redes sociales.

"No tengo que ser tu alcahuete ni de ti ni de nadie (...) no estoy exponiendo nada que no muestres en tus redes sociales", indicó la experimentada comunicadora.

Luego de esto, Medina Vela fue aún más fuerte y señaló que, a diferencia de otros periodistas, "ella no se vende por una botella de whisky o por un pase a un box privado de discoteca".

"Los periodistas debemos mantener cierta distancia con las personas de las que hablamos", afirmó.

Como se recuerda, Jefferson Farfán estuvo el fin de semana en la fiesta de Ricaro Zupe 'Zorro' a la que también acudieron Ivana Yturbe y, entre otros, Rodrigo González, 'Peluchín', conductor de "Válgame Dios" (Latina).

La tarde del lunes González reveló varios detalles del encuentro que tuvo con Farfán e Ivana. Según dijo, ambos le confesaron que quieren iniciar una relación "con todo".