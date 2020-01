Brad Pitt y Jennifer Aniston han generado nostalgia entre sus seguidores tras el emotivo encuentro que sostuvieron en la ceremonia de los SAG Awards 2020, en la que ambos se llevaron reconocimientos. La buena química que la expareja mostró ante cámaras trajo a la mente las mejores épocas de ambos. Los exesposos aún son recordados por la aparición mutua que tuvieron en un episodio de la popular serie “Friends", en la que Aniston era protagonista.

►“No te vayas”: Brad Pitt, Jennifer Aniston y el encuentro más esperado de los SAG Awards

La serie de NBC hoy disponible en Netflix Latinoamérica tuvo diferentes estrellas invitadas, pero uno de los más comentados fue sin duda Brad Pitt, quien participó en el episodio nueve de la temporada ocho, “The One With The Rumor” durante el 2001.

Lo que pocos saben es que el actor, en realidad, tenía algunas reservas sobre aceptar el papel junto a su entonces esposa, quien interpretaba a la popular Rachel.

Como se recuerda, los personajes de Brad Pitt y Jennifer Aniston interpretaron personajes que no se llevaban bien. Mientras la actriz era la recordada Rachel Green, el actor representaba a Will Colbert, un viejo amigo de la escuela secundaria de Ross (David Scwhimmer) y Monica (Courteney Cox), quien ayudó a formar el club “Odio a Rachel”.

El episodio, tal y como se esperaba, ocasionó un gran revuelo. Incluso, Brad Pitt fue nominado a un Emmy por aquella aparición. Sin embargo, convencer al actor para hacerlo no fue una tarea fácil para el creador del programa, David Crane.

En entrevista con el portal Hollywood Life, el guionista confesó que el no tener experiencia frente a un público fue lo que intimidó a Pitt. “Creo que hubo un poco de duda, porque nunca había hecho televisión frente a una audiencia, y es un conjunto de habilidades muy específico. Creo que probablemente sea un poco intimidante si no lo has hecho antes”, dijo.

En ese sentido, David Crane admitió que Brad Pitt fue una de las únicas estrellas invitadas en el programa que el equipo “realmente buscó” por el papel que hizo. “Obviamente, dependía de él, y dependía de Jennifer. Cuando dijo que sí, estábamos encantados”, reveló.

A pesar de la buena química de la pareja delante y detrás de cámaras, Brad Pitt y Jennifer Aniston terminaron su relación cuatro años después de que se emitiera el episodio.

El actor comenzó a salir con Angelina Jolie, con quien se casó 2014. Aunque se separaron dos años después, en septiembre de 2016, Brad Pitt y Jennifer Aniston nunca volvieron a intentar una vida en pareja. Sin embargo, ambos nunca dejaron de tener comunicación y hoy mantienen una relación de amigos.

Por eso, hemos podido verlos juntos en la fiesta de cumpleaños número 50 de Aniston y, recientemente, en las diferentes ceremonias durante la temporada de premios 2020.

Te puede interesar

►Brad Pitt y Jennifer Aniston: el esperado reencuentro en los SAG Awards se dio y momento enloquece a los fans

►Jennifer Aniston cautiva con un look revelador en los SAG Awards | FOTOS

►SAG Awards: Jennifer Aniston gana el premio a Mejor actriz de serie y ella no puede creerlo | VIDEO

►“Friends”: Jennifer Aniston compartió imagen de su reencuentro con Courtney Cox y Lisa Kudrow