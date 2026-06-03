Resumen

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Aniston y Kudrow hablan de una posible reunión. (Foto: Variety)
Aniston y Kudrow hablan de una posible reunión. (Foto: Variety)
Por Redacción EC

La posibilidad de volver a ver juntas a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox volvió a entusiasmar a los seguidores de “Friends”. Durante una conversación para Variety, Aniston y Kudrow dejaron abierta la puerta a un eventual reencuentro profesional, aunque descartaron cualquier intención de revivir la popular serie que marcó a toda una generación.

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