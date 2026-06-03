La posibilidad de volver a ver juntas a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox volvió a entusiasmar a los seguidores de “Friends”. Durante una conversación para Variety, Aniston y Kudrow dejaron abierta la puerta a un eventual reencuentro profesional, aunque descartaron cualquier intención de revivir la popular serie que marcó a toda una generación.

El tema surgió mientras ambas actrices recordaban su experiencia en la exitosa sitcom y reflexionaban sobre los formatos de comedia que más disfrutan interpretar.

En medio de la charla, Lisa Kudrow confesó que no descarta regresar a una producción de comedia multicámara, el formato tradicional de las sitcoms grabadas frente a una audiencia en vivo.

“Me encantaría hacer otra, si alguien escribiera una buena” , comentó la actriz.

Fue entonces cuando lanzó una propuesta que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de “Friends”.

“¿Podemos hacer algo tú, Courteney y yo? ¿Qué sería eso?”, preguntó Kudrow a Jennifer Aniston, en referencia a la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto junto a Courteney Cox.

La reacción de Aniston fue inmediata y mostró entusiasmo ante la idea.

“Amigas. Hagámoslo” , respondió entre risas, antes de bromear con la posibilidad de empezar a desarrollar el concepto en ese mismo momento.

“Presentémoslo. Hagamos una lluvia de ideas delante de toda esta gente maravillosa” , agregó.

Aunque el intercambio tuvo un tono informal y espontáneo, ambas dejaron claro que no descartan volver a compartir pantalla si surge una propuesta interesante.

Las declaraciones también sirvieron para confirmar que la amistad entre las tres actrices continúa tan sólida como durante los años en que interpretaron a Rachel Green, Phoebe Buffay y Monica Geller, personajes que se convirtieron en referentes de la cultura popular.

Hacia el final de la conversación, Jennifer Aniston recordó cuánto disfruta pasar tiempo junto a sus antiguas compañeras de reparto.

“Tenemos que reunir a Courteney. Tenemos que volver a tener ese pequeño trío” , comentó.

Pese a la emoción que despertaron sus palabras, ninguna de las actrices mencionó la posibilidad de producir una continuación de “Friends” o desarrollar una nueva temporada de la serie.

Por el contrario, los comentarios apuntaron a la creación de un proyecto completamente distinto, que podría aprovechar la química que mantienen después de décadas de amistad.

La idea de una nueva comedia protagonizada por Aniston, Kudrow y Cox resulta especialmente atractiva para una audiencia que creció viendo “Friends” y que todavía conserva un fuerte vínculo emocional con las actrices y los personajes que interpretaron durante diez temporadas.

Si bien por ahora no existe una propuesta concreta sobre la mesa, las declaraciones de las intérpretes bastaron para alimentar las expectativas de millones de seguidores que aún sueñan con volver a ver reunidas a tres de las estrellas más recordadas de la televisión estadounidense.