"El valor de la verdad": este ráting logró el programa con Jessica Newton

Jessica Newton fue la más reciente invitada de Beto Ortiz en "El valor de la verdad" y, aunque el programa fue el más visto del sábado por la noche, el promedio del show de TV bajó notoriamente en comparación a sus ediciones anteriores.

El sábado 13 de abril, "El valor de la verdad" ocupó el segundo lugar del ránking de lo más sintonizado en la TV nacional con 12,9 puntos (Lima+6 ciudades). Dos semanas atrás había hecho de 24,2 puntos (Lima+6 ciudades) con Pedro Moral (ex de Sheyla Rojas); y la semana pasada, 18,5 puntos (Lima+ 6 ciudades) con Faruk Guillén (amigo de Nicola Porcella y testigo de la llamada 'Fiesta del terror').

El primero programa más visto del sábado fue "La rosa de Guadalupe" con 13 puntos. En tercer y cuarto lugar se ubicaron "Sí va a salir" de Angie Arizaga y Juan Carlos Orderique (10,5 puntos) y "El reventonazo de la Chola" (10.5 puntos).

Estas fueron las preguntas que contestó Jessica Newton en "El valor de la verdad":

1. ¿Enviaste el video íntimo de Milett Figueroa a los directivos de Miss Universo?

SÍ. (La respuesta es verdad)



2. ¿Se acostó Laura Spoya con Renzo Costa?

No. (La respuesta es verdad)



3. ¿Le decomisaron a Marina Mora un 'pavito al horno' que tenía debajo de su cama?

Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Le pegaban las orejas con pegamento a Marina Mora?

Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Estuviste en contra de las fotos que filtró el cirujano de Maju Mantilla?

Sí. (La respuesta es verdad)

6. ¿Le quitaste la corona de Miss Perú a Melissa Paredes?

No. (La respuesta es verdad)



7. ¿Devolvió Ivana Iturbe el vestido que le dieron para Miss Perú?

No. (La respuesta es verdad)



8. ¿Fuiste parte de un complot para desprestigiar a Anyella Grados y quitarle la corona?

No. (La respuesta es verdad)



9. ¿Se sometió Anyella a cirugías que no te gustaron?

Sí. (La respuesta es verdad)

10. ¿Fue Camila Canicoba la que entregó los videos?

Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Utilizó el escándalo Camila Canicoba para hacerse conocida?

Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Es Rosa Elvira Cartagena una de las más mentirosas de tus misses?

Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Tenía condiciones para ser Miss Perú?

Sí. (La respuesta es verdad)

14. ¿Usaste vestidos de segunda mano para vestir a Romina Lozano?

No. (La respuesta es verdad)



15. ¿Apoyas la denuncia de Claudia Meza sobre ‘La fiesta del terror’?

Sí. (La respuesta es verdad)



16. ¿Te llevaste a una menor, hija de un a presa del penal Santa Mónica, a tu casa?

Sí. (La respuesta es verdad)

17. ¿Te cuestionan por respaldar la relación de tu hija con Deyvis Orosco?

​Sí. (La respuesta es verdad)

18. ¿Te amenazó de muerte tu ex pareja?

Sí. (La respuesta es verdad)