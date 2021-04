Conforme a los criterios de Saber más

Del libro más vendido en la historia de la humanidad a la pantalla grande. Jesúcristo ha tenido una larga historia en el cine y la televisión, con al menos 75 actores interpretando a la figura central del cristianismo desde que la humanidad aprendió a capturar y proyectar imágenes en una pantalla. Pero a pesar de que esta tradición comenzó con Robert Henderson-Bland en la película muda “From the Manger to the Cross” (1912) para continuar más recientemente con el ganador del Oscar Joaquin Phoenix en “Mary Magdalene” (2018), hay una versión de Jesús que se ha convertido en icónica alrededor del mundo.

Hablamos, por supuesto, de la interpretada por Robert Powell en “Jesus of Nazareth”/”Jesús de Nazaret” (1977) del director Franco Zeffirelli (1923-2019). Una miniserie - a veces también llamada película- de 382 minutos de duración, la épica producción sigue la vida de Jesús desde su nacimiento en un pesebre de Belén hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Y en casi todo el viaje el personaje central es interpretado por Powell, cuya penetrante mirada y semblante sereno se han casi convertido en la imagen que tenemos de esta figura en la cultura popular.

Grabada entre 1975 y 1976, “Jesús de Nazaret” complació a audiencias e incluso fue recomendado por el papa del momento Pablo VI. Esto último no sería sorpresa, pues fue el mismo pontífice quien arregló indirectamente la realización de la miniserie, al juntar al productor Lew Grade - una de las mentes detrás de la serie épica “Moisés” (1974) - con el director Franco Zeffirelli. Este último había sido un conocido del sucesor de Pedro durante su tiempo como el cardenal Giovanni Montini, quien al percatarse de los dotes del joven Zeffirelli en relación a las tablas, siguió de cerca su carrera.

Retrato del director italiano Franco Zeffirelli tomado el 17 de mayo de 1986. El realizador afirmó que fue escogido por el papa Pablo VI para traer a la vida la historia de Jesús de Nazaret. (Foto: Jean-Loup Gautreau/ AFP)

“En una diferente época, hubieran evitado que fueras enterrado en tierra consagrada, pero ahora la Iglesia ha cambiado, de tal manera que te damos la bienvenida como un instrumento para esparcir las buenas ideas y la esperanza”, recordó el director que le dijo el futuro pontífice.

Aunque la frase del pontífice puede ser interpretaba por cierto sardónico menosprecio para el mundo del entretenimiento, esta cobra otro matiz tomando en cuenta que Zeffirelli, un devoto católico, se declaró homosexual en los últimos años de su vida. Sin embargo, la opción sexual del realizador pareció no sopesar mucho en la decisión de Pablo VI sobre a quién encargarle contar la vida de su mesías. En palabras del propio director: “con su discreta red de influencia, (el papa) trajo a ‘Jesús de Nazaret’ adelante con algunas dificultades. Al final, esta orden fue dada: ‘Zeffirelli o nadie’”.

El realizador tenía algo más que probar que solo al pontífice. Y si bien durante el inicio de su carrera había logrado éxitos como “The Taming of the Shrew” (1967) y “Romeo and Juliet” (1968), cinta que recibió dos premios Oscar y fue nominada a Mejor director y Mejor película, había sufrido una fría recepción con su primer filme religioso, una biografía de San Francisco de Asís titulada “Brother Sun, Sister Moon”/”Hermano Sol, Hermana Luna”(1972).

Para traer a la vida la historia de “Jesús de Nazaret” no se cortaron costos. La miniserie tuvo un presupuesto de US$18 millones (equivalente a alrededor de US$78 millones en la actualidad), un monto inaudito para una producción destinada para la pantalla chica, y fue filmada en locación en Marruecos y Túnez.

Adicionalmente, para mantener la cinta lo más cercano a la historia posible, Zeffirelli y el productor Lew Grade consultaron con expertos del Vaticano, así como estudiosos de las tradiciones rabínicas y musulmanas. A pesar de esto, el guion, escrito por el reconocido novelista Anthony Burgess - autor de la novela “A Clockwork Orange” (1962) - se desvió en parte de algunas de las descripciones más canónicas de la vida de Jesús en su intento de contar una historia más coherente, saltándose capítulos y momentos que podrían ser considerados cruciales, como la tentación de Satanás en el desierto.

La versión también replantea algunos personajes. Lejos de su versión confabuladora e hipócrita a la que estamos acostumbrados, la figura de Judas Iscariote (Ian MacShane) es presentada como un joven ingenuo que es manipulado por el sacerdote Zerah, una figura creada específicamente para la serie interpretada por el excelente Ian Holm.

Ian McShane (izquierda) interpretando a Judas Iscariote junto a Robert Powell como Jesús de Nazaret. McShane pasaría a tener una prolífica carrera en el cine y la televisión, incluyendo participaciones en "Deadwood", "Game of Thrones", "American Gods" y la franquicia "John Wick". (Foto: ITC Entertainment/ RAI)

La serie no estuvo sin controversias, e incluso antes de su debút sufrió un boicot por fundamentalistas cristianos en los Estados Unidos, quienes se quejaron de “Jesús de Nazaret” por supuestamente negar la divinidad de su protagonista, a pesar de que en la versión de Zeffirelli este realiza milagros y hasta termina con su resurrección.

Entre una de las cosas más destacables de “Jesús de Nazaret” está su elenco, lleno de estrellas y leyendas del cine que incluye a figuras como Christopher Plummer (como Herodes Antipas), Anne Bancroft (María Magdalena), James Earl Jones (Baltasar), Laurence Olivier (Nicodemo), Stacy Keach (Barabás), Peter Ustinov (Herodes I el Grande) y Rod Steiger (Poncio Pilato).

Pero sin lugar a dudas, la figura que más destaca es la de Robert Powell como el pilar central de la miniserie. Elegido por sus “maravillosos ojos” después de ser visto por la esposa de Lew Grade en una poco conocida producción de “Jude The Obscure” (1971), la actuación de Powell pasaría a reconfigurar la imagen que tenemos en mente del mesías cristiano.

Robert Powell durante la escena camino al Gólgota. Para algunos, el ver "Jesús de Nazaret" (1977) se ha convertido en una tradición durante la época navideña y la Semana Santa. (Foto: ITC Entertainment/ RAI)

Para resaltar lo extraordinario del personaje, Powell no solo se valió de su dicción teatral, pulida en las tablas shakesperianas, sino que el actor evitó de realizar actos que humanizan al personaje, como deliberadamente pestañear solo en contadas ocasiones y resaltar su penetrante mirada con maquillaje. El guion también borró escenas que mostraban momentos de vulnerabilidad en la vida de Jesucristo, como el llorar por la muerte de su amigo Lázaro o necesitar ayuda al cargar la cruz camino al Gólgota.

“Franco Zeffirelli y yo originalmente pensamos que combinaríamos al Cristo divino con el humano y que (de esta manera) podríamos mostrar su lado humano, pero descubrimos que eso no era posible”, dijo Powell en una entrevista en 2017.

Para Powell, el proceso de interpretar a un personaje como Jesús fue sumamente complicado. “Vas como actor y trabajas subjetivamente, pero en el momento en que lo intentas y actúas como una persona real, pierdes la divinidad completamente. Con esta historia, el elemento más importante era que este personaje tiene que ser extraordinario”, señaló. “Así que desde ese momento, lo actué objetivamente, sin ningún recurso para darle alguna idiosincrasia particular, deliberadamente evitando los rasgos normalmente humanos. El intentar y actuar como un dios y captar esa idea es un atajo para un ataque de nervios. Así que dejé de intentarlo completamente. Encontré una manera de hacerlo que era contraria al acercamiento regular de un actor.”

Curiosamente, el rol casi le costó la vida a Powell, irónicamente durante la icónica escena en que se encontraba crucificado en el Gólgota. “Casi morí durante las grabaciones en Túnez cuando alguien soltó la cuerda que me levantaba en una cruz de metal de 40 kilos”, recordó el intérprete en diálogo con el Daily Mail. “Un camarógrafo logró agarrar la cuerda antes de que pudiera caerme a cuatro metros de distancia con todo ese peso en mi cuello”.

Los esfuerzos y roces con la muerte fueron recompensados: “Jesús de Nazaret” ganó un Emmy al siguiente año, así como una nominación a Mejor actor de reparto en un especial dramático para James Farentino por su rol como el apóstol Simón Pedro. Pero su mayor premio se ha visto repetido a lo largo de los años, al convertirse en una tradición de la época navideña y de Semana Santa en decenas de países de todo el mundo, un logro que ni la película con más Premios Oscar en toda existencia puede jactarse.

