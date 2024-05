Todo eso se cuenta en “Jim Henson: Idea Man”, documental recientemente presentado en Cannes que sigue al creativo detrás de emblemáticas series y películas, sean “Los Muppets”, la cinta “Labyrinth” con David Bowie o la serie para niños “Plaza Sésamo”, que ya lleva 53 temporadas. Dirige la película Ron Howard, director de películas como “Willow”, “Una mente brillante” o “Apolo 13″, quien es un admirador declarado de Henson y al que conoció brevemente. Uno de los motivos que atrajo al realizador para contar esta historia fue la breve vida que tuvo: murió a los 53 años.

Anuncio de El Comercio de la película de "Los Muppets" cuando llegó al Perú en los años 80.

Tormentos detrás

El documental deja en claro que Henson siempre trabajaba, incluso en sus días de descanso, pero más allá de eso estaba detrás de la siguiente idea. “Él sabía que tenía talento y amaba trabajar con gente para crear. Así que me parece que se convirtió en alguien movido por ello. Y creo que fue su forma de vida, no sabía nada más, no quería descansar, no necesitaba un hobby. Solo quería crear”, dijo Howard en entrevista con El Comercio. En el documental se muestra que el creativo, una vez que sus obras ya estaban encaminadas, perdía rápidamente el interés ellas. Entonces lo abordaba el deseo de hacer algo distinto.

Dentro de este proceso creativo, su familia se vio resentida. Un hombre tan metido en su trabajo no pudo evitar que su matrimonio con Jane Henson, también titiritera y mente creativa de peso en la compañía familiar, se viera resentido. Para Howard, mostrar este aspecto familiar en la vida del creador de los Muppets era clave, esto como una forma de mirar con honestidad su vida. “Tenía dificultades, todos las tenemos. Lo que es interesante parta mí de la historia de Jim y Jane es que ese romance, ese amor, ese matrimonio es la razón por la que los Muppets existieron. Y aun así es la cosa que terminó por separarlos. Creo que hay ironía en ello”, dijo el cineasta.

¿Cómo se explica el éxito de los programas de Henson? Ron Howard atribuye esto a que el creador era un tipo que sabía reír, pero también era listo. Alguien que decía la verdad sobre los seres humanos, mostraba las debilidades y fortalezas de la gente de formas muy divertidas e inesperadas. “Creo que esa es una buena combinación, un verdadero regalo. Además él pudo usar la fantasía, que es una buena forma de abrir los corazones y mentes de la gente”.

Y hablando de fantasía, tal vez el programa de Jim Henson más popular que se haya emitido en Perú sea “El narrador de cuentos”, donde un viejo cuentista interpretado por John Hurt y un noble perro títere, con voz y performance corporal de Brian Henson, hijo del creador, contaron historias clásicas con un tono único, y no necesariamente para un público infantil. Howard consideró que este programa como algo brillante, y que no tuvo tanta popularidad en Estados Unidos. Precisamente esta serie tendrá un retorno con nuevos episodios, producidos por la empresa de Henson, quien ya habrá muerto, pero cuyo legado vive.

Así informó El Comercio "El narrador de cuentos", según Alfredo Kato (El Mirador) "El narrador de cuentos" llegó al Perú en 1989, solo un año después de su estreno en EE.UU. y el Reino Unido. Lo trajo Panamericana (canal 5). En 1993, Frecuencia Latina (canal 2) consiguió los derechos de la serie, que mantiene hasta la fecha. A continuación, el texto que en 1995 le dedicó Alfredo Kato, periodista de este diario, a la serie.

Aunque se considera que está dirigida a los niños, “El Narrador de Cuentos" es una maravillosa producción de la que disfrutan igualmente los adultos. Y es que está realizada con tanto encanto y buen gusto que sus capítulos atrapan a públicos de todas las edades transportándolos por media hora a mundos maravillosos llenos de mucha fantasía. Una princesa se ve obligada a casarse con un hombre erizo y, debido a su impaciencia y especialmente al mal consejo de su madre, comete una imprudencia que no lo ayuda a librarse del hechizo y que, por el contrario, lo aleja de su lado y lo traslada a otras lejanas latitudes. Pero, como ha tenido la oportunidad de apreciarlo brevemente como hombre, ella se ha enamorado realmente del personaje y, abandonando el palacio, recorre en mundo en busca de su amado calzando unos zapatos de fierro. Y llega a gastar tres pares para llegar a ubicarlo. La historia la conocemos por lo que nos cuenta “el narrador de cuentos", muy bien caracterizado e interpretado por John Hurt, mientras lo escucha también un perro- confeccionado por el desaparecido Jim Henson , el creador de los Muppets- que siempre aparece echado al lado de la chimenea. Naturalmente, todo no son palabras, porque los personajes de la historia aparecen en la pequeña pantalla y muestran los milagros que el maquillaje y los efectos especiales pueden lograr