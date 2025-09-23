Tras una semana de suspensión y una gran polémica en torno a este tema, Jimmy Kimmel vuelve a la televisión con su programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!”, según confirmó la cadena ABC. Como se recuerda, el presentador salió del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk, activista asesinado el pasado 10 de septiembre.

A través de un comunicado, ABC hizo el anuncio oficial del regreso de Kimmel tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas.

¿Por qué suspendieron a Jimmy Kimmel?

Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa “para evitar agravar aún más” la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días en conversaciones con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa”, dijo el portavoz.

Jimmy Kimmel regresará a la televisión este martes. (Foto: Getty)

El regreso del programa se da después de una gran polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

¿Cuándo regresa Jimmy Kimmel a la televisión?

Según el comunicado oficial de ABC, difundido el lunes 22 de septiembre, Jimmy Kimmel Live! volverá a emitirse este martes 23 de septiembre en su horario habitual. La cadena explicó que la suspensión se tomó para evitar que las tensiones aumentaran en un momento “emotivo” para el país.

“Hemos tenido conversaciones profundas con Jimmy y creemos que es el momento adecuado para regresar”, precisó la cadena.

El famoso humorista Jimmy Kimmel fue suspendido tras su programa del 15 de septiembre (Foto: Chris Delmas / AFP) / MICHAEL TRAN

¿A qué hora ver el regreso de Jimmy Kimmel?

El programa “Jimmy Kimmel Live!” volverá a la pantalla chica en su horario habitual; es decir, a las 11:35 p.m. (ET).

Como se recuerda, la suspensión de Jimmy Kimmel produjo una intensa ola de reacciones en defensa de la libertad de expresión. Estrellas de Hollywood y más de 400 celebridades firmaron una carta respaldando al presentador y denunciando un atentado contra un derecho constitucional. Finalmente, Walt Disney Company decidió reincorporar el show a su programación.