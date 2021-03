Jhon Kelvin, en su reciente visita al programa “Mujeres Al Mando”, no pudo evitar quebrarse al referirse a la complicada situación económica que viven los artistas a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Yo tengo 6 hijos y voy a seguir luchando por ellos... Puedo vender y hacer lo que sea por mis hijos, pero yo vivo de la música, compongo, creo música, ese es mi trabajo. Esa es mi profesión”, puntualizó.

El cantante de cumbia reveló que ha firmado muchas cartas en las que ha solicitado ayuda al Ministerio de Cultura; sin embargo, no ha recibido respuesta alguna.

“Le pedimos al Ministerio de Cultura, yo no sé cuántas cartas he mandado; sin embargo, no me han llamado o enviado un correo para la ayuda que estamos pidiendo para todos los músicos que no tienen qué comer en sus casas”, dijo.

“Gracias a Dios puedo sobrellevar a mi familia, pero hay muchas personas que tienen más hijos que yo y no tienen nada que comer. Eso me duele porque soy padre, me duele y me indigna ver a mis amigos músicos que no tienen qué comer y encima se burlan de ellos”, añadió con la voz entrecortada.

Jhon Kelvin señaló que en otros países se han diseñado protocolos para que se realicen conciertos y al mismo tiempo se eviten contagios de COVID-19.

“No me parece justo que no vean por los músicos, los cantantes, los autores, gente que se dedica al arte durante el año. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Este año tampoco van a comer? Se van reactivando cosas, ¿por qué no se reactiva la música?”, sentenció.

Jhon Kelvin lloran en vivo

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

John Kelvin dice que está soltero, pero esposa afirma lo contrario

John Kelvin dice que está soltero, peor esposa afirma lo contrario. (Válgame)