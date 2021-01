Luego de varias semanas de especulaciones sobre la continuidad de Jorge Benavides y “El Wasap de JB” en Latina, el canal de televisión anunció que no renovaron contrato con ellos para el 2021. Ahora, el actor cómico ha dado un nuevo adelanto de su próximo programa a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Facebook, Jorge Benavides compartió una divertida edición, donde un hombre está cayendo del cielo. Sobre el cuerpo animado pusieron la cara del humorista nacional.

“¡Muy pronto aterrizaré en mi nuevo destino! ¡Estén Atentos! Solo estoy esperando la autorización de Torre de Control para volvernos a encontrar. ¡VOLARÉ! ¡OH OH! ¡CANTAREEEE! OH OH OH OH”, escribió Benavides.

Como era de esperarse, en menos de una hora desde su publicación, el post de Jorge Benavides cuenta con más de 11 mil reacciones y cientos de comentarios que aseguran será un éxito a donde vaya.

Como se recuerda, el pasado 1 de enero Latina emitió un comunicado donde agradeció al actor cómico por los años de trabajo y le deseó suerte en sus nuevos proyectos; además, dejó abierta la posibilidad para su futuro regreso.

“Latina Televisión informa a sus televidentes y clientes que el Sr. Jorge Benavides ha tomado la decisión de no renovar contrato para el año 2021 con nuestra saca televisora”, señaló el comunicado.

“Le deseamos los mejores éxitos en sus futuros retos, expresando que las puertas de la familia de Latina, de las cuáles él siempre ha sido parte, están abiertas para un artista de su trayectoria. Agradecemos que a lo largo de los años que estuvo con nosotros compartiera sus proyectos con profesionalismo, para el entretenimiento de nuestra audiencia”, añadió la misiva.

