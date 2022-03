Conforme a los criterios de Saber más

Jorge Gutiérrez era solo un niño de 13 años cuando empezó a ganarse el corazón de muchos peruanos tras darle vida a ‘Coco’ en la popular serie “Los Choches”, la que se estrenó en 1995 por Frecuencia Latina.

En conversación con este medio, el actor destacó el importante papel que jugó Yola Polastri en su debut en la pantalla chica, pues fue ella quien lo propuso para que forme parte de la serie ‘Pirañitas’, la que inspiró a que Iguana Producciones y Frecuencia Latina realicen ‘Los Choches’.

Además, compartió cómo fueron las grabaciones, las anécdotas que quedaron dentro de la casona donde rodaban la serie, que se estrenó hace 25 años, pero que sigue siendo recordada por muchos.

Cuéntanos cómo fue tu ingreso a la serie “Los Choches”

Todo comenzó con la miniserie ‘Pirañitas: Escuela de la calle’, yo estaba en el programa de Yola Polastri, era una de sus burbujitas, justo nos comentaron de una audición, le dijeron a Yola que enviara a chicos de su elenco, que seleccionara a unos chicos. Gracias a Dios tuve la bendición de ser uno de los elegidos junto a Manuel Romero, quien hizo de ‘Loco Triste’ en “Los Choches”, fuimos a este cásting que era para ‘Pirañitas’, lo hizo el gran Manolo Castillo, que ya no está con nosotros. Eran más de 100 niños y solo teníamos que quedar 7 para esta miniserie que tuvo mucho éxito, lo que hizo que Frecuencia Latina e Iguana Producciones decidieran hacer la serie ‘Los Choches’. La historia cambió, era más pintoresco a comparación de ‘Pirañita’. Cada capitulo tenia un mensaje, competíamos con ‘El chavo del ocho’, ha sido la única producción peruana que le ha ganado , a mí me gusta, todos somos admiradores, pero ‘Los Choches’ fue la única que le ganó (en ráting) muchas veces.

¿Qué edad tenías cuando empezaste en ‘Los Choches’?

Cuando hice ‘Pirañitas. Escuela de la calle’ tenía 12 años y empecé en ‘Los Choches’ a los 13 años. Recuerdo que fuimos a un almuerzo donde estaban Baruch Ivcher, en ese entonces gerente de Frecuencia Latina, Lucho Llosa, quien estaba en Hollywood, y ahí nos dieron la sorpresa en pleno almuerzo, nos dijeron que gracias al éxito de ‘Pirañitas’ iban a empezar con ‘Los Choches’. La serie duró 9 meses, que pudo haber sido más, al final no se pudo hacer, no supimos por qué tampoco. La serie la han pasado muchísimas veces, ahora último, el año pasado.

¿Cómo fue el acompañamiento de tus padres?

Estoy muy agradecido, mi madre siempre fue muy importante en mi carrera. Ella estuvo conmigo desde que estaba en Yola, ella era la que me veía la ropa, por ejemplo, en Yola me pintaba el cabello. Luego en las grabaciones ella estaba en todo momento, creo que eso fue lo más bonito de la serie, que nuestros padres estaban en todo momento ahí con nosotros. Mi papá se quedaba en casa mirando el TV; quien más estuvo ahí fue mi mamá.

¿Qué pasó con la locación donde grabaron ‘Los Choches’?

Era en Chorrillos, te cuento que muchas producciones han grabado ahí y le pusieron ‘La casona Choches’, es más veías el plan de rodaje y decía ‘Casona Choches’. Recuerdo que pasó tiempo y yo regreso grabando con Michelle Alexander, y entonces me tocaba grabar en la casona y fue muy nostálgico, empecé a caminar y era como si no hubiera pasado el tiempo. Ahora ya no está, ya no existe. Sé que construyeron otras casas ahí.

¿Cómo hacías para manejar tus tiempos, teniendo en cuenta que en ese entonces estabas en el colegio?

Lo que hacíamos era grabar los viernes, sábado y domingo. Los viernes ni bien salíamos del colegio nos íbamos a grabar, así era nuestra rutina desde la mañana hasta la noche. Llevábamos nuestros cuadernos para estudiar ahí dentro de las grabaciones, ahí hacíamos nuestra tarea, era como nuestra segunda casa, cuando no nos tocaba grabar estábamos haciendo las tareas. Con todo el apoyo y permiso de la productora, entonces el colegio nos daba la facilidad, nos apoyaba mucho, eso era siempre. Íbamos a grabar desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m., a los más pequeños los veíamos llegar con sueño. Lo más bonito era que lo disfrutábamos, era raro ver a alguno de nosotros con puchero, al contrario, siempre estábamos felices. Nos gustaba mucho, no nos faltaba nada, teníamos auspiciadores, recuerdo que teníamos los chipitaps, gaseosas.

¿Cómo manejaste que la fama llegara a ti a tan corta edad? ¿Qué fue lo más difícil?

Muchos niños creían que yo era como ‘Coco’, sobre todo en el tema de la pelea, me buscaban pelea. Recuerdo que yo me mudaba al Callao y como yo tenía la patada ‘mosquito’ no faltó quien me pidió que lo hiciera, a veces llegaba a casa un poco triste por ese tema. Eso fue lo más difícil. Lo bonito era el reconocimiento, nosotros bajábamos a la playa y no podíamos estar porque se acercaban. Si me preguntas qué fue lo más bonito, te diría que fue eso.

¿Qué escena recuerdas con más más cariño?

Recuerdo que fue nuestro último capitulo, se llamó ‘Chochelandia’. Nosotros sabíamos que la serie iba a terminar, ese último capítulo coincidía con los últimos días de grabación, hay una escena donde nos estamos abrazando, esa es la escena que más recuerdo con nostalgia porque no era solo una despedida de televisión, era una despedida de verdad, de nosotros. Creo que esa es la escena que guardo con mucha nostalgia.

¿Y qué fue lo más costó durante el rodaje?

Lo que más me costó eran las escenas de la ‘patada mosquito’, tenía que correr a veces no me salía bien . Yo veo los capítulos y me río porque era una patadita, pero me costaba mucho. Lo que sí te confieso es que me ponía nervioso cuando veía a grandes actores trabajando con nosotros. Por ejemplo, recuerdo que Christian Meier, Renato Rossini, en ese entonces estaban en su apogeo. Decíamos: “Wow”. Me daba risa porque yo tenía que pelearme con ellos y hacerle ‘la patada mosquito’.

¿Cómo fue trabajar con Ramón García?

Cuando yo supe que Ramón García iba a hacer de ‘Chapana’ dije: “Wow”. Desde muy niño me gustaba ver muchas películas peruanas. Sirvió muchísimo tenerlo ahí, no solo fue un compañero, fue un maestro, un buen tipo, súper bromista, era el rey de la chapa, fue una escuela.

Empezaste siendo dirigido por Michelle Alexander y has tenido la oportunidad de volver a trabajar con ella a lo largo de tu trayectoria, ¿Notaste algún cambio en ella?

Sigue siendo la misma mujer amorosa, muy cariñosa, siempre nos cuidaba mucho. Yo me vuelvo a encontrar con ella para la miniserie ‘Los Jotitas’ y recuerdo que fue muy bonito el reencuentro. Lo bonito es que muchas personas que trabajan en producción es la misma que trabajó en ‘Los Choches’, eso también es bonito porque me siento como en mi casa. Espero que algunos me recuerden con mucho cariño, yo era muy travieso. Ja, ja, ja

¿Qué travesuras recuerdas que le hiciste a Michelle Alexander?

Una vez estaban grabando y estábamos jugando pelota, entonces yo estaba haciendo chacota con los chicos y no sé que pasa que la pelota la tiro contra unos cables y se mueve todo en plena grabación, lo único que recuerdo es que corrí y me escondí, de pronto escuchó la voz de Michelle (desde lo lejos): “¡Coco!”. Ni siquiera sabía si había sido yo, pero ya escuchabas ¡Coco !, esa es la que se me viene a la mente. Ja, ja, ja.

Sueles publicar en tus redes sociales algunos videos de ‘Los Choches’. ¿Qué sensación te deja cuando lees los comentarios y todos son positivos?

Muy gratificante ver como muchas personas que me digan que les cambio la vida la serie. Yo me quedo con lo que la serie le pudo haber dado a ellos, me quedo con eso, con que se hayan sentido identificados con nuestros personajes.

¿Cómo hacías para administrar tus ingresos, tu mamá te ayudaba?

Mi mamá era la que sabia del tema, yo si era muy feliz. Yo no era mucho de gastar, no he sido mucho de pedir, recuerdo que usábamos para algo de la casa, ropa, lo básico, lo que sí me gustaba era mis buenas zapatillas. Todo bien por ese lado, con mucho de nosotros. Además, teníamos regalos de parte de la productora muy aparte de los pagos, nos engreían mucho.

¿Qué más vino para ti después de ‘Los Choches’?

Vinieron varias producciones con Iguana, después de mucho tiempo vuelvo con un personaje importante con ‘La Gran Sangre’, ‘Los Jotitas’, ‘Siete Perros’, ‘Señores papis’, ‘Ojitos Hechiceros’, etc. Y ya después 10 películas. También hice periodismo.

¿Cómo te hace sentir ver tu trayectoria?

Me hace sentir bien feliz, bendecido. Siempre digo que son bendiciones, yo he aprendido que es una carrera de mucha paciencia, de mucha perseverancia. Se me ha cerrado también varias puertas, yo abrazo el arte desde los siete años y he seguido, seguido y seguido, de hecho, en algún momento trabajé en algo que no tenía nada que ver con el medio, con mi papá.

¿En qué proyectos estás enfocado ahora?

Estoy en mis talleres de actuación con Desatados, ya hace tres años. Hemos regresado con los talleres presencial, gracias a Dios los cupos de verano se agotaron. Ahora vamos a lanzar nuevos talleres que empiezan en abril, talleres para niños, jóvenes y adultos. También tendremos talleres de forma online. Me gusta llevar mis experiencias, lo que he podido obtener desde niño y también compartir mi formación. Para mí es gratificante compartir mis experiencias, me da risa cuando los papás me dicen que tengo mucha paciencia y yo les digo que no solo es paciencia, sino entender lo que yo he vivido de niño.

¿Te veremos en Luz de Luna 2?

Yo feliz, lo dejo en mano de Dios, aún no me han dicho nada. Michelle Alexander, ya sabes. En junio empiezo a grabar una nueva película, digamos regional. Es un reto con este personaje va a montar caballo, voy a entrenar días previos. No sé cómo voy a hacer ja, ja, ja. Pero eso es lo bonito.

