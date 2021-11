Conforme a los criterios de Saber más

El desenvolvimiento que posee Jorge Henderson dentro de un escenario no tiene comparación. El periodista regresa a la televisión después de muchos años con una sola misión: devolverle a su público todo el cariño que ha recibido durante estos 50 años de carrera, especialmente tras ser diagnosticado con cirrosis y pasar por un trasplante de hígado.

En diálogo con El Comercio, el nuevo integrante del jurado del programa “Yo Soy: Grandes Batallas” de Latina se muestra emocionado por esta nueva faceta y poder ayudar a los participantes a partir de su vasta experiencia en el lado artístico; tras entrevistar a diversos cantantes de talla internacional como Luis Miguel y asistir a festivales como Viña del Mar.

El Comercio conversó con Jorge Henderson sobre su nuevo rol como jurado en el programa “Yo Soy: Grandes Batallas” que se estrena este jueves 18 de noviembre por Latina.

Este nuevo formato de Latina apostará por enfrentar a los mejores imitadores del Perú con sus similares de otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, entre otros. Ante ello, Jorge Henderson sabe que las batallas serán difíciles y la decisión del jurado tendrá que estar bien estudiada. “Es un momento muy importante realmente”, dijo.

Una llamada lo convocó como jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas” y aceptó porque esta vez no se harían castings, sino enfrentamiento entre consagrados imitadores. “Aquí tienes que saber un poco de todo lo que has visto en escena porque tienes artistas en la chicha, en el rock, en lo urbano, en la balada, en todos los géneros”.

“Yo pretendo que cada uno de ellos se lleve un aprendizaje, tanto si es que tienen que mejorar o corregir algo para poder tomar una decisión. Se van a dar grandes batallas, eso es lo que a mí me atrajo (de la propuesta). Darle la posibilidad de devolver algo de lo que, a mis largos años, y lo que Dios me ha dado, estoy en una segunda vida”, recalcó.

Para brindarle las mejores recomendaciones a los concursantes, Henderson se está preparando desde casa; más que todo escuchando a los artistas urbanos, quienes nos forman parte de su generación, pero estarán presentes en esta temporada de “Yo Soy”. “Los estoy estudiando al detalle para cuando llegue (el momento de calificarlos). Son fenómenos, artistas de primera. De gran nivel”.

Jorge Henderson, Janick Maceta, Katia Palma y Mauri Stern serán los jurados de "Yo Soy: Grandes Batallas". Cristian Rivero y Karen Schwarz estarán en la conducción. (Foto: Eduardo Cavero para El Comercio)

“Ahora hay que ser exigentes. Es muy difícil que una persona tenga exactamente la misma voz que el artista, pero por lo menos tiene que imitar, lo cual es un arte. Los movimientos, la forma de caminar, el temperamento en el escenario, su forma de pararse, su ímpetu, sus ganas. (…) Yo voy a calificar lo que vea en el escenario, lo demás no me interesa”, puntualizó.

Su regreso a Latina

Regresar al estudio ubicado en San Felipe, significa mucho para Jorge Henderson. Latina fue el lugar donde realizó su primer ´talk show´ y conoce a varios trabajadores que aún continúan en el canal. “La forma en la que me ha recibido el equipo, ese abrazo grande de toda la gente es como un masaje de amor a mi corazón”.

Henderson jamás imaginó que podría regresar a hacer lo que le apasiona, tras sufrir de cirrosis y ser sometido a un trasplante de hígado en el hospital Eduardo Rebagliati en 2012. “Aquel día que me puso la anestesia el doctor, yo pensé que podría ser el final de todo. Nunca imaginé hacer lo de ahora, esto es como clasificar al Mundial (de Catar 2022). Yo he clasificado”, resaltó emocionado.

Un dato curioso que dio Jorge Henderson a este Diario es que él cambió la forma de ver estos programas de imitación gracias a Camilo Sesto. “Él recibió a Marco Bruno, quien es su imitador oficial en el Perú y que salió de ´Yo Soy´. A mí Camilo, que en paz descanse, me dijo que se sentía realmente satisfecho y emocionado de que su labor haya llegado al extremo de que él se va a morir, sus canciones van a quedar y también quedará gente que esté permanentemente cantando sus canciones”.

¿Qué opina de sus compañeros?

Henderson está complacido de compartir la mesa del jurado con Janick Maceta, Katia Palma y Mauri Stern. Sobre la ex Miss Perú resaltó que su trabajo como ingeniera de sonido. “Me encanta compartir con Janick porque es una joven que, aparte de que nos ha representado dignamente en el mundo, es una gran profesional del sonido. Yo tengo mucho que aprender de ella”.

Sobre la humorista, el periodista resaltó que ella le ha enseñado muchos aspectos del programa sin problemas. “Con Katia pareciera que nos conociéramos de hace 10 años y yo la he conocido hace 10 días. Le he agarrado cariño. Me ha enseñado sin ningún problema. Esas cosas son muy valiosas”.

El dato

“Yo Soy: Grandes Batallas” se estrena este jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m. a través del canal Latina.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro | Tráiler de "No miren arriba". (Fuente: Netflix)