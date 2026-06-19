Luego de consagrarse como ganador de la reciente temporada de Yo Soy Grandes Batallas 2026, Josué Rivaldo, reconocido por su interpretación de Raphael, ofrecerá un gran espectáculo de celebración este sábado 27 de junio del 2026 en el Teatro Plaza Norte, de Independencia.

El concierto promete reunir a seguidores de todas las edades en una noche cargada de emoción, nostalgia y los más grandes éxitos del legendario cantante español. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket, con una preventa especial del 20% de descuento por tiempo limitado.

Con una duración aproximada de una hora y media, el show contará con banda y orquesta en vivo, un importante despliegue técnico de luces y sonido, además de invitados que acompañarán al campeón en esta fecha especial en el recinto ubicado en el Centro Comercial Plaza Norte (Cuadra 14 de la avenida Mendiola).

Será una oportunidad única para revivir canciones que marcaron generaciones a través de una velada llena de talento, sentimiento y grandes interpretaciones que consolidan a Josué Rivaldo como una de las voces más destacadas surgidas de la televisión peruana.

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