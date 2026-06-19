Resumen

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Josué Rivaldo ofrecerá un espectacular concierto el 27 de junio en el Teatro Plaza Norte, en Independencia | Foto Difusión
Josué Rivaldo ofrecerá un espectacular concierto el 27 de junio en el Teatro Plaza Norte, en Independencia | Foto Difusión
Por Redacción EC

Luego de consagrarse como ganador de la reciente temporada de Yo Soy Grandes Batallas 2026, Josué Rivaldo, reconocido por su interpretación de Raphael, ofrecerá un gran espectáculo de celebración este sábado 27 de junio del 2026 en el Teatro Plaza Norte, de Independencia.