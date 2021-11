Tras ausentarse de la conducción de “ATV Noticias: Al estilo Juliana” debido al accidente de tránsito que protagonizó el miércoles, Juliana Oxenford reapareció la noche del último jueves frente a su programa y habló sobre lo ocurrido.

“Estoy aquí de regreso (...) Quiero hacer un breve comentario: tuve un choque no atropellé a nadie”, aclaró la periodista quien indicó que, a pesar de que ya había hecho sus descargos en sus redes sociales, también quería hacerlo para quienes la siguen en televisión.

Oxenford precisó que ni ella ni Neil -el joven que manejaba la moto involucrada en el hecho- saben “exactamente qué fue lo que pasó”. “Yo no me pasé la luz roja, él tampoco, pero finalmente ambos vehículos impactaron”, precisó.

Tras ratificar que en todo momento auxilió al motociclista y que cubrió todos los gastos “porque era lo que correspondía”, Juliana también se tomó unos minutos para responderle a quienes quisieron tergiversar lo ocurrido.

“Jamás huiría de algún tipo de responsabilidad (...) Yo entiendo que para muchos hubiera sido mejor que algo terrible hubiera pasado y que yo fuera acusada y condenada, pero eso no sucedió”, dijo tajante.

“Lamento decirles que estoy hecha de otra madera y que jamás ¡Jamás! huiría de algún tipo de responsabilidad y jamás dejaría a una persona -tenga o no tenga la culpa- en el suelo, siendo vulnerable, sin auxiliarla. Así no no soy. Puedo ser muchas cosas pero eso de ninguna manera”, finalizó.

