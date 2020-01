Juliana Oxenford se pronunció sobre las críticas de las que viene siendo víctima en redes sociales por su cuestionada entrevista a Juan Ataucusi (hijo de Ezequiel Ataucusi) en su nuevo programa “Al estilo Juliana” por ATV.

Como se recuerda, la noche de este miércoles, la periodista invitó al hijo del líder histórico del FREPAP para conversar sobre el reciente acenso del partido en las elecciones congresales 2020. Sin embargo, durante la entrevista, un episodio llamó la atención de los televidentes.

Juliana Oxenford se mostró sorprendida que Juan Ataucusi y los miembros del partido (caracterizado por su férrea creencia religiosa) comieran pollo a la brasa en un conocido restaurante limeño. “Me llama la atención porque es comida rápida, pollito. Yo me los imagino a ustedes sacrificando a sus animales, comiendo pescado; todos ahí, en el río o en el mar...¿Qué hacen comiendo pollo?”, dijo extrañada.

Acá el video, wtf! pic.twitter.com/5U011l6DY2 — john ventura acero (@ventura183) January 30, 2020

Esto derivó en una ola de críticas vía Twitter, en las que se acusaba a la periodista de “racista” y “discriminadora". Tal y como se ve en el adjunto superior, una usuaria arremetió contra Oxenford y afirmó que su comentario esconde la verdadera forma en la que Lima ve a los pobres y provincianos del Perú.

Ante la gran cantidad de ‘likes’ y compartidos del tweet, Juliana decidió responder por la misma red social. “Señorita Alejandra, le recomiendo que antes de sacar conclusiones irresponsables piense bien. Hace mucho tiempo hice una nota sobre la congregación religiosa a la que pertenece Frepap y hablaban acerca de sus costumbres y alimentación. De ahí mi comentario”, aseguró.

Señorita Alejandra, le recomiendo que antes de sacar conclusiones irresponsables piense bien. Hace mucho tiempo hice una nota sobre la congregación religiosa a la que pertenece Frepap y hablaban acerca de sus costumbres y alimentación. De ahí mi comentario. https://t.co/wit96xogHd — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 30, 2020

Posteriormente, la periodista volvió a pronunciarse sobre el hecho; aunque esta vez indirectamente. “Te presentas como protectora de animales y luego te vas a una corrida de toros en Acho. Te presentas como consumidor de comida natural y te ampayan comiendo un combo de comida chatarra. Mejor no sigo, no vaya a ser que después me salgan con que decir esto es ‘discriminar’”, escribió.

Te presentas como protectora de animales y luego te vas a una corrida de toros en Acho. Te presentas como consumidor de comida natural y te ampayan comiendo un combo de comida chatarra. Mejor no sigo, no vaya a ser que después me salgan con que decir esto es “discriminar”. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 30, 2020

En otro tweet más reciente, Oxenford dejó entrever que las críticas en redes sociales provendrían de ‘trolls’ del fujimorismo y aprismo. “Cuatro días después de las elecciones, ya salió la nueva promo de trolls fujis y apristas a tirar barro y joder. Hay quienes no aceptan la derrota”, afirmó.