La ausencia de Juliana Oxenford en la conducción de su programa “Al Estilo Juliana” generó mucha preocupación entre sus fieles seguidores, por ello, la periodista uso sus redes sociales para explicar qué sucedió.

A través de unos videos publicados en su Storie de Instagram, la figura de ATV contó se encuentra disfrutando de unas pequeñas vacaciones con su familia.

“Primero agradecerles porque he estado leyendo varios mensajes de gente que me ha estado preguntando: ‘¿Dónde estás?’, ‘¿Te han botado del canal?’, ‘¿Has renunciado?’. Nada de eso es cierto, no me he ido a vivir a otro país, nadie me ha sacado del trabajo. Al contrario, todo bien”, comenzó diciendo la presentadora.

Asimismo, Oxenford aprovechó para anunciar que este lunes 23 de agosto retorna a la conducción de su programa periodístico.

“Necesitaba descansar y salí de Lima algunos días con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Regreso el lunes al programa, estoy desconectada del Twitter... Está todo bien, gracias por preocuparse”, dijo al final del video Juliana, quien está siendo reemplazada durante estos días por Alicia Retto.

