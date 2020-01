Juliana Oxenford recurrió a su cuenta personal de Twitter para dar algunos detalles respecto a su salida de Latina, y aclaró que fue ella quien decidió no continuar su vínculo laboral con el canal de San Felipe.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser”, escribió Oxenford.

Con esto se cierran muchas interrogantes y especulaciones que señalaban que Juliana fue despedida de dicho medio de comunicación.

Como se recuerda cuando Juliana Oxenford se despidió de Latina, manifestó que se iba del canal de la mejor manera, y aunque los gerentes querían que se quedara “entendieron que quería asumir nuevos retos”.

Según indica el diario Trome, este martes presentarán a las nuevas figuras periodísticas de ATV, entre las que estaría Juliana Oxenford.