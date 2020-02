Karen Schwarz y Cathy Sáenz se disculparon públicamente y en vivo con Anahí de Cárdenas luego de que uno de los panelistas invitados a “Mujeres Al Mando” criticara que la actriz haya lucido un turbante durante el estreno de “Locos de Amor 3”.

La primera en pronunciarse fue la esposa de Ezio Oliva, quien hizo un mea culpa por lo ocurrido en el espacio que se transmite por la señal de Latina y tras manifestar su respeto por Anahí de Cárdenas, lamentó que esto les valiera duras críticas.

“Lo que quisimos hacer aquí en ‘Mujeres Al Mando’ fue (dejar en claro que), no porque alguien esté pasando por un momento grave como es el cáncer, no la consideremos, al contrario, lo que estamos haciendo es mostrar que ella sigue adelante, que no se tumba en su cama, que es una luchadora”, indicó Schwarz.

“Me da muchísima pena, y lo digo de corazón, que agarren cualquier cosita mínima de este programa para querer hacernos leña. A Anahí de Cárdenas, quiero pedirle disculpas si algo le afectó por parte de nosotras o por haber sido nombrada”, agregó.

“Ella es una actriz luchadora y es mujer y justamente creo que ella está empoderando a muchas mujeres que se puedan sentir mal porque están enfermas... Ella está demostrando que las mujeres podemos salir adelante”, finalizó en su mensaje la exMiss Perú.

Seguidamente, Cathy Sáenz hizo lo propio e incluso refirió que su madre también padeció cáncer y que por ello, no podría burlarse de alguien que esté atravesando por esta situación ni tampoco permitir que otra persona lo hiciera.

“Es de conocimiento para la gente que está a mi alrededor y también alguna vez lo he dicho en pantalla, que mi mamá también sufrió de cáncer de mama. Yo pasé años muy complicados, ayudándola, pero ella siempre me enseñó que uno no puede dejar que la enfermedad te venza”, aseveró la presentadora.

“Mi madre nos enseñó, a mí y a mi hermana, que no debíamos dejarnos caer ni tirar la toalla, entonces el tema de Anahí (de Cárdernas) a mí me toca directamente porque yo no sería capaz de hablar mal u ofender a una persona que está pasando por lo mismo que mi madre”, añadió.

“Anahí, desde acá te envío un fuerte abrazo y espero de que esto no lo tomes como la gente quiere. Creo que me conoces, no somos amigas pero compartimos el mismo círculo de amistad, y desde aquí un abrazo gigante para ti y toda la fuerza del mundo”, culminó Sáez.

