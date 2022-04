Hay duplas que pese a haber sido separadas se mantienen juntas, unidas con el alma y la fuerza de la amistad. Después de su primera aparición en TV, el 13 febrero de 1995, y su abrupta separación cuatro años después, Karina y Timoteo vuelven a juntarse para celebrar su 27 aniversario con el espectáculo infantil denominado “Niños otra vez”, con el cual recorrerán diferentes ciudades de nuestro país.

“Lo que está pasando con Karina y Timoteo es un sueño hecho realidad para nosotros, es mágico lo que estamos viviendo, es algo que anhelábamos tanto y que por distintas situaciones no se daba y se dio después de vivir momentos duros con la pandemia. Entonces, es como un escape para que el adulto pueda compartir con sus hijos y enseñarles cómo fue su infancia y que los niños entiendan que papá también fue niño como ellos y se olviden un poquito de los problemas”, señala Rivera Carmelino.

“Hay familias completas que se vienen al teatro Canout a vernos, nos comunicamos, nos tomamos fotos con ellos, hay un meet and greet. Vienen a pasar un rato agradable, pero los más emocionados son esos chicos de 30 para arriba”, añade Ricardo Bonilla Laines, artista que encarna al querido dragón Timoteo.

Amistad a prueba de balas

La fuerte relación amical que une a Rivera y Bonilla nació en 1993, en “Gisela en América”, programa conducido por Gisela Valcárcel en el que Karina era modelo y el buen dragón era asistente de producción y a la vez encarnaba al recordado Truqui Mimo.

“Nos conocemos desde el programa de Gisela, pero la amistad crece aún más cuando nos permiten estar juntos en el espacio infantil. Y Truqui, como le digo de cariño a Ricardo, me cuidaba siempre, al igual que todos los payasos. Ellos me protegían”, rememora Karina. “Nosotros hacíamos de guardaespaldas en esa época, sobre todo en las giras”, aclara Ricardo.

“ Éramos compinches, veíamos televisión juntos, nos echábamos en la cama, nada de mente cochina, esas cosas no existían para nosotros . Y hasta el día de hoy mantenemos esa linda relación. Durante el show, cuando Timoteo está con el traje, saca su lado coquetón, hace bromas como las del piquito”, remarca la animadora infantil.

La amistad que une a Karina y Ricardo Bonilla (Timoteo) nació en 1993, en el programa “Gisela en América”. (Foto: José Medina)

Un verdadero reto

Timoteo nació de un boceto creado por un diseñador de títeres, peluches y muñecos llamado Nelson Pinedo. Luego Bonilla le dio voz (inspirándose en los populares personajes Topo Gigio y el pitufo Tontín), le puso alma y una historia propia.

“De la refurinfunflay” fue una de las frases más recordadas que dejó el afamado dragón. La frase es equiparable a estar demasiado feliz.

“Cuando nace Timoteo, el programa de Gisela todavía estaba al aire. Recuerdo que, además de coordinar, tenía que maquillarme como el Truqui Mimo y luego salir corriendo a ponerme el traje de Timoteo. Era todo un tema. Alguna vez estando con el traje de Truqui, me puse el de Timoteo. Fueron retos que me tocó enfrentar”, asiente el artista. “

“Timoteo fue elegido por los niños de entre algunas opciones. Pueden seguir naciendo personajes en la actualidad que calen en los corazones de los niños, pero ninguno como Timoteo”, asegura Rivera.

Ricardo Bonilla reconoce que en la etapa inicial de Timoteo, no le tenía mucha fe al personaje. Asegura que se sintió frustrado porque no lo reconocían sin el disfraz. Sin embargo ese sentimiento fue cambiado con el paso de los años.

“Si bien es cierto era actor, quería que mi cara se vea. En esa época habían muchos sentimientos encontrados. Me mostraron una imagen de Marcelo Tinelli, que en esa época tenía un dragón en la parte de atrás que no hablaba, solo hacía señas. Me dijeron que querían que haga eso, pero que hable delante de las cámaras. Al principio no estaba muy convencido, pero acepté porque venía con un bolito extra. Mi hijo estaba por nacer, mi matrimonio recién estaba empezando así que necesitaba trabajar. Una vez que me puse el traje y le di la voz, empecé a enamorarme del personaje. Toda mi infancia la canalicé en Timoteo. Le puse alma”, remarca Bonilla.

“Y es cierto, Cuando yo veo a Timoteo, no veo a Ricardo, sino al personaje. Para mí tiene venas, alma, músculos. Cuando le resondro, resondro a Timoteo”, aclara Karina.

La separación

“Karina y Timoteo” se emitía con altos niveles de sintonía cuando en 1999 llegaron los cambios. Karina estaba embarazada y debía alejarse temporalmente del programa, sin embargo su salida fue definitiva. En esa coyuntura se inició un riguroso cásting por el que desfilaron Anna Carina y María Pía Copello, Daniela Sarfati, las gemelas Antuané y Anabel, entre otras conocidas figuras de la TV. Finalmente, María Pía fue la elegida.

“¿Qué recuerdo de esa etapa? Solo cosas bellas y maravillosas, porque cuando uno hace lo que ama y te apasiona, no es trabajo. Yo iba a disfrutar y después del disfrute en el programa, nos bañábamos, cambiábamos y nos íbamos a hacer el show. Terminábamos como a la medianoche. No era un tema de dinero, estaba gozando rico, pasándola súper bien. Luego viene mi embarazo y todas las cosas que ya saben y que prefiero ya no mencionar. Los recuerdos y momentos son nostálgicos. No me la creo, cuando veo a la gente que nos abraza, llorar y temblar, me pregunto: ‘¿Tanto caló Karina y Timoteo?´. Cuando decidimos hacer este show, pensé que solo iba a ser una fecha, pero que suceda toda esta gira nacional, es increíble. No se quedó en un sueño ”, comenta Rivera.

“En los shows nos piden que volvamos a la televisión. Nos dicen que quieren que sus hijos sepan como fue su infancia con Karina y Timoteo”, destaca Bonilla.

“Sería bueno hacer algo en América TV, siempre queremos algo, pero los tiempos hay que esperarlos, hay tiempos perfectos”, subraya la animadora infantil sobre la posibilidad de que el recordado espacio vuelva a la pantalla chica.

Cambios

Cuando Karina asume el reto de conducir el programa infantil de América TV, lo hace con total responsabilidad y compromiso. Recuerda que una de las cosas que tuvo que dejar, fue el cigarrillo.

“Cuando me dieron la oportunidad de tener un programa infantil, le dije adiós al cigarro, pues cuando era modelo fumaba tres o cuatro a la semana. Dejé de fumar porque sabía que tenía que ser un ejemplo para los niños. Los papás me dejaban a sus hijos durante las cuatro horas que duraba el programa. Era como la nana de esos niños. Antes, había estado en Estados Unidos, cuidando niños, así que experiencia tenía. Karina y Timoteo fue un sueño hecho realidad, fue algo mágico y lo que está pasando ahora con esta gira también lo es. Yo misma me pellizco y aún así me cuesta creer que es realidad”, subraya.

Además… Cómo asistir al reencuentro de Karina y Timoteo Tras realizar dos presentaciones en Lima, este 14 de mayo, Karina y Timoteo estarán en Arequipa y, posteriormente, recorrerán el norte peruano. El 30 de abril y 1 de mayo volverán a presentarse en la capital, en el teatro Canout. Las entradas están a la venta en Entrada Ya.