Isabel Acevedo reveló públicamente que se arrepentía de haber tenido una relación sentimental con el cantante de cumbia Christian Domínguez. Tras ello, Karla Tarazona ironizó sobre el tema y dijo que no entendía las declaraciones de la bailarina.

“No entiendo a que vienen los arrepentimientos, si cuando te mezclabas (en la orquesta) y te ibas de viaje con él -estando él conmigo y viviendo en mi casa- qué bien disfrutabas y ahí no tenías cara de arrepentimiento”, manifestó en “Válgame”.

Luego que la “Chabelita” indicara que siempre prefirió quedarse callada para evitar problemas con sus detractores, Karla aseguró que en realidad no lo hizo porque ella fácilmente le hubiera podido “voltear la torta”.

“Que te vas a enfrentar(conmigo) si con tres palabras, cuatro fotos y cinco videos te volteo la torta”, comentó la presentadora, refiriéndose a las imágenes que probarían que Christian Domínguez le fue infiel a ella con la bailarina.

Como se recuerda, la bailarina se presentó en “El show después del show” y dijo: “De los errores se aprende. Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática, por eso nunca me enfrenté con las otras personas”.

Karla Tarazona y Isabel Acevedo (Video: Latina)