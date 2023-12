La actriz Katia Palma regresará a la cocina de “El gran chef: La revancha” para conducir el programa de forma temporal en reemplazo de José Peláez.

De ese modo, en la noche de 14 de diciembre, Palma asumirá la conducción del “reality” gastronómico nuevamente, ya que Peláez viajó a la isla de Hawai para competir en la maratón de Honolulu.

“Aló, ¿Peláez? ¿Que e te ayude? Tú tranquilo que yo me encargo”, dijo Katia Palma en el video promocional que adelantaba su participación. “Yo te cuido tu lugar, pero no te descuides que me lo puedo quedar”, añadía la presentadora en el spot a ritmo de hip-hop.

En la noche del jueves, Giancarlo “El Flaco” Granda, Mónica Torres, Armando Machuca, Mauricio Mesones y Karina Calmet pondrán a prueba sus habilidades en la cocina para evitar caer en sentencia.

La primer artista que reemplazó a José Peláez en la cocina de “El gran chef” fue la actriz Natalia Salas.

¿Por qué José Peláez abandonó “El gran chef”?





El pasado martes 12 de diciembre, Javier Masías reveló que José Peláez, conductor de “El gran chef”, abandonaría su puesto en el programa temporalmente. Peláez dijo, en ese momento que, dejaría por unos días el show gastronómico por una competencia deportiva.

Se trata de la maratón de Honolulu, en Hawai, isla de los Estados Unidos. El también actor habría viajado la semana pasada hasta allá para competir en el evento atlético junto con su pareja, Alejandra de la Flor.

“Tengo que contarles un secreto. No estaré en el programa por unos días. Desde antes que exista ‘El Gran Chef Famosos’, yo había programado un viaje a Hawai importantísimo para mí, para correr la maratón de Honolulu, que es un evento que ocurre una vez al año. Ese el motivo por el que me ausentaré algunos días”, indicó posteriormente Peláez en sus redes sociales.

“Junto al equipo de ‘El Gran Chef Famosos’ hemos preparado un montón de sorpresas para estos días, está todo tan chévere que me gustaría dividirme para estar en esos capítulos...”, complementó.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?





Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.