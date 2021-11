Conforme a los criterios de Saber más

Ha visto crecer como artistas a muchos de los participantes de “Yo Soy” y en esta oportunidad tendrá la difícil decisión de escoger solo a los mejores. Katia Palma se encuentra entusiasmada por ser parte del nuevo programa de Latina “Yo Soy: Grandes Batallas” y revela que el formato será completamente distinto a lo visto hasta el momento.

Con su característico toque de humor, Palma espera que todos los participantes se esfuercen al máximo para continuar en la competencia de imitación. Aquí más detalles sobre lo que dijo a El Comercio sobre su rol dentro del concurso.

Katia, regresas al jurado de “Yo Soy”, pero esta vez para ver a los mejores en escena, ¿cómo te sientes? ¿cuáles son tus expectativas?

Contentísima, feliz. Creo que estamos dando un paso adelante con el programa, cosa que me encanta y al final de todo el público es el que va a disfrutar de estas batallas internacionales que en verdad estoy emocionadísima de que empiece el programa ya.

Has visto a muchos de los participantes en temporadas anteriores, ¿hay alguno que se haya convertido en tu favorito? ¿Quién crees que podría dar batalla a los concursantes internacionales?

Hay muchos que me gustan, muchísimos peruanos, incluso internacionales que han pasado por acá que tal vez no han llegado a ganar. Yo creo que el escenario habla por sí solo. Todos los que han pasado digamos que son mis favoritos, o sea, todos me gustan. Pero, por ejemplo, a La India ya le he dicho que quiero cerrar la calle con ella y Luis Miguel me gusta, José José. Hay un montón. Dyango, Amy Winehouse, olvídate. La cantidad de talento que ha pasado, incluso los que no han llegado a ganar como Adele. Hay mucho talento. Hay gente que no viene porque tiene roche que es normal, pero cuando encuentras y explotas el talento que tienes, yo creo que esta es una gran plataforma para dispararte hacia el mundo.

Katia, tú eres recordada como el jurado con más ocurrencias...

Obviamente. Lo que me caracteriza, a parte de hablar mal porque me trabo, es el humor que manejo. Soy humorista y creo que siempre voy a poner (ese toque). Hasta que vuelvan los castings, porque la gente ´flipa´ con los castings. Vamos a ver cómo va, pero estamos empezando bien nuestros 10 años con estas batallas internacionales que sé que todos van a disfrutar.

¿Y qué pasará con el maicito?

El maicito quedará para el 2022 que es un año bonito y va salir con rebote para que llegue rápido (risas).

Katia Palma junto a Jorge Henderson en la conferencia de prensa de "Yo Soy: Grandes Batallas". (Foto: Eduardo Cavero para El Comercio)

¿Qué es lo que puedes destacar de este nuevo formato en “Yo Soy: Grandes Batallas”?

El talento. Yo creo que estamos en otra valla y esto lo van a gozar grandes, chicos, chibolos, adolescentes, de todo. Así que nada, espero que venga otra temporada. La gente va cambiando y va explorando su talento. ¿Qué talento puede venir el próximo año? De repente (al inicio de “Yo Soy”) tenías 13 años, después de 10 años tienes 23 y puedes estar preparado para el escenario. “Yo Soy” es como una caja de Pandora, uno no sabe lo que va a venir después.

¿Cómo te sientes de poder compartir con dos nuevos jurados como Janick Maceta y Jorge Henderson?

Increíble. “Yo Soy” siempre recibe a la gente con gran corazón de buena manera. Janick es una chica increíble, linda. Aún no hemos hablado mucho, pero sé que hay empatía. Y bueno, con Jorge olvídate. La han chuntado.

¿Qué le dirías al público que ha esperado el regreso de Yo Soy?

Agradecemos todo su cariño, de todas maneras, porque sin el público -aunque suene cliché- no somos nada los artistas. Creo que el respiro que se ha tomado ha sido necesario y ahora volvemos con todo. Gracias por estar ahí y este show solamente va para ustedes.

El nuevo programa de Latina “Yo Soy: Grandes Batallas” se estrena este jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m.

