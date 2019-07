"Kids' Choice Awards México 2019": "esta es la lista completa de nominados

Nickelodeon Latinoamérica reveló a los nominados para la décima entrega de los Kids´Choice Awards México 2019,que se celebrarán en este país, el próximo 20 de agosto.

Yalitza Aparicio, Karol Sevilla y Avengers: Endgame lideran la versión latina de los Kids´Choice Awards que podrá verse en vivo a través de Nickelodeon Latinoamérica.

Según información de Nickelodeon, en su primera etapa de pre nominados se recibieron más de 110 millones de votos, quedando finalmente 21 categorías con cuatro finalistas por cada una de ellas.

¡CÓMO VOTAR?

Hay cuatro formas para votar:



1. En kcamexico.com



2. En la Nick Play. (Disponible en IOS y Android)



3. Y a través de Twitter usando la fórmula Nick:

#HashtagNominado + #KCAMexico

A continuación, la lista completa de nominados a los Kids´Choice Awards México 2019.

ACTOR FAVORITO

Alex Hoyer:

Sebastián Silva

Emilio Osorio

Michael Ronda

ACTRIZ FAVORITA

Maia Reficco

Evaluna Montaner

Karol Sevilla

Maca García

SHOW FAVORITO

Soy Luna 3

Club 57

Mi Marido Tiene Más Familia

Go! Vive a tu manera

SHOW INTERNACIONAL FAVORITO

Henry Danger

Riverdale

Acampados

The Umbrella Academy

ANIMACIÓN FAVORITA

Bob Esponja

Dragon Ball Super

Star vs. las fuerzas del mal

The Loud Hous

SHIP FAVORITO

#Dally (Dante y Kally)

#Sprousehart (Cole Sprouse y Lili Reinhart)

#Aristemo (Aristóteles y Cuauhtémoc)

#Zuritella (Juanpa Zurita y Carmella Rose)

PELÍCULA FAVORITA

Dumbo

Cómo entrenar a tu dragón

Los Increíbles 2

Avengers: Endgame

ARTISTA O GRUPO LATINO FAVORITO

Morat

Sebastián Yatra

Manuel Turizo

Lele Pons

ARTISTA O GRUPO NACIONAL FAVORITO

Reik

Mario Bautista

Jesse & Joy

Saak

ARTISTA O GRUPO INTERNACIONAL FAVORITO

Ariana Grande

Jonas Brothers

BTS

Lady Gaga

HIT FAVORITO

Con Calma - Daddy Yankee & Snow

Un año - Sebastián Yatra, Reik

Sucker - Jonas Brothers

If I can´t have you - Shawn Mendes

YOUTUBER CÓMICO FAVORITO

Skabeches

Kenia Os

Carolina Diaz

Los Polinesios

YOUTUBER MUSICAL FAVORITO

La Bala

Nath Campos

Sarah Silva

Camilo

ARTISTA REVELACIÓN

Little Vale

Andrew Ponch

Ana Emilia

Joaquín Bondoni

INSTAGRAMMER FAVORITO

Mis Pastelitos

Macarena Achaga

Joel Pimentel

Rafa Polinesio

MEJOR FANDOM

ARMY (BTS)

CNCOwners (CNCO)

Kallystas (Kally´s Mashup)

Zuricatas (Juanpa Zurita)

CHICO TRENDY

Javier Ramirez

Santiago Achaga

Andy Zurita

Ruggero Pasquarelli

CHICA TRENDY

Bárbara López

Evaluna Montaner

Pautips

Carolina Díaz

GAMER FAVORITO

ANTRAX

JuegaGerman

RobleisIUTU

VEGETA777

INSPIRACIÓN FAVORITA

Saúl "Canelo" Álvarez

Raúl Jiménez

La Bala

Yalitza Aparicio

VILLANA FAVORITA

María José Vargas (Noobees)

Sara Cobo (Kally's Mashup)

Carolina Mestrovic (Club 57)

Valentina Zenere (Soy Luna 3)