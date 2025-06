Para algunos, desvelarse es perder el sueño. Para Korina Rivadeneira y Renato ‘Tato’ Luna, es exactamente lo contrario: es cumplir un sueño que ambos anhelaban desde hace tiempo. “Desvelados” no solo marca el debut de Korina como conductora, sino también el inicio de una nueva etapa llena de desafíos, giros inesperados y aprendizajes.

“Es un desvelo total, una aventura emocionante, un nuevo reto, un cambio de rumbo, y muchos sacrificios”, destaca la artista venezolana.

Korina Rivadeneira presentadora de "Desvelados". (Foto: América TV)

Para ‘Tato’, este programa representa el logro de uno de los sueños más grandes de su vida. Un sueño que no llegó fácil ni rápido, pero que hoy se materializa en luces, cámaras, responsabilidad y la alegría de hacer lo que ama. “Es una Para ‘Tato’, este programa representa el logro de uno de los sueños más grandes de su vida. Un sueño que no llegó fácil ni rápido, pero que hoy se materializa en luces, cámaras, responsabilidad y la alegría de hacer lo que ama.oportunidad, pero también una gran responsabilidad, por el canal en el que estamos, por la gente que nos ve y por la audiencia que nos acompaña cada noche”, detalla Luna.

Ritmo de la noche

Con claridad recuerdan el momento exacto en que la propuesta tocó sus puertas y los sacó de su rutina habitual. En el caso de Korina, la invitación llegó justo después de un casting que no era para “Desvelados”, pero donde alguien vio algo especial en ella. En cuanto a Renato, fue ese mensaje que confirmaba que tanto esfuerzo no había sido en vano.

“Fue una verdadera sorpresa”, confiesa ella. “Yo estaba haciendo un casting para otro programa cuando Jorge Grippa, director de contenidos de América TV, me vio en plena prueba. Al terminar, se me acercó y me dijo que quería que forme parte de otro proyecto. Se refería a ‘Desvelados’ Luego me fui de viaje y Renato me ‘odió’ un poco porque tuvo que esperar a que regresara para que nos hicieran la prueba juntos. Así empezó esta hermosa historia”, añade.

“Aunque suene a cliché, fue la llamada que había esperado toda mi vida. Siempre decía que algún día me iban a llamar… y pasó. Lo había soñado tantas veces, que pensé que estaría preparado, pero cuando llegó, me quedé helado. Primero fue un mensaje por WhatsApp, luego la invitación al casting. Me dijeron que me habían visto varias veces en el programa de María Pía, ‘Mande quien mande’, hablando de fútbol, política, un poco de todo. Les gustó lo que vieron, y por eso decidieron llamarme. Fue el comienzo de algo muy especial”, reconoce él.

Entre adrenalina y desvelo

Asumir la conducción de “Desvelados” no solo ha sido un cambio profesional, también un desafío en sus rutinas. El programa en vivo, que mezcla juegos, retos, invitados especiales y premios en efectivo, se emite de lunes a viernes a las 11:45 p.m. por América TV.

“Ya no sé qué significa dormir. Antes me acostaba temprano, después de leerle un cuento a mis hijos. Ahora llego a casa cerca de las 2 de la mañana, duermo a las 2:40 a.m., y a las 6:30 a.m. ya estoy de pie otra vez por ellos. Todo en mi vida tuvo que reordenarse, aún estoy en ese proceso”, refiere Korina.

Renato, entre risas, le pide el secreto para conciliar el sueño: “Quiero que Korina me pase el dato de cómo hace para dormir tan rápido”. Ella responde con complicidad: “Dos gomitas de melatonina”.

“La adrenalina del en vivo es tremenda, porque además trabajamos con un equipo grande, todo se mueve rápido y con mucha energía. Trato de dormir contando ovejas, tomando melatonina... he probado de todo. Pero como dice Korina, es cuestión de adaptarse. Espero lograrlo pronto, por el bien de mis ojeras”, remarca el comunicador.

Rivadeneira está viviendo un momento clave en su carrera con “Desvelados”. Aunque ya había conducido como reemplazo, esta es la primera vez que lidera un programa de manera oficial. “Es oficialmente mi debut. Cuando me dijeron para ir al casting, fui con todo, siempre es así, nunca voy a medias. Me dio miedo, hablé con mi esposo y le dije que nunca había conducido un programa sola. Le pedí a Dios una señal, que si era para mí, que se diera. Y se dio. Me armé de valor, contraté a un amigo que hace improvisación para que me enseñara impro, pedí consejos, me preparé. No iba a desaprovechar esta oportunidad”, cuenta con emoción.

Sus referentes en conducción son cercanos: “Hay dos personas que quiero mucho. Rebeca Escribens, la adoro y admiro muchísimo, y María Pía, que transmite una energía increíble”.

En cambio, Renato Luna vive esta etapa como un renacer profesional. “Siento que esta es la gran oportunidad de mi vida. Cuando uno cumple un reto y lo asume con seriedad, casi siempre viene uno más grande. He aprendido de cada etapa, de cada proyecto, y sabía que necesitaba poner a prueba mi versatilidad. Estar en América Televisión, el canal más importante del país, es un espacio para mostrar quién soy realmente”.

Su experiencia previa en Gol TV, cubriendo fútbol para Latinoamérica, fue fundamental, pero también un momento de transición. “Renuncié y me quedé en el aire dos meses. Entonces apareció una oportunidad en streaming para hablar de actualidad, política, miscelánea... y me arriesgué. Lo digital me dio visibilidad. Esa ventana me llevó a que me vean en América y ahora estoy aquí, conduciendo con Korina”.

Crecimiento con crítica

Las críticas no les son ajenas. Al contrario, forman parte inevitable del camino y ambos lo tienen claro: crecer también implica escuchar. Para ellos, cada comentario -positivo o negativo- representa una oportunidad para mejorar. Saben que no se puede gustar a todos, pero también que detrás de algunas observaciones hay aprendizajes valiosos. Lo importante, coinciden, es saber distinguir entre lo que construye y lo que simplemente busca desestabilizar.

Korina asegura: “Los comentarios negativos los recibo bien, porque me ayudan a mejorar. Soy muy autocrítica y exigente. Siempre estoy en aprendizaje, y las críticas, sean buenas o malas, me empujan a ser mejor”.

Renato, quien en el 2024 fue acusado de infidelidad a la influencer María José Vigil Checa, añade: “Hay críticas constructivas, críticas duras que también construyen, y otras que solo buscan hacer daño, golpear, destruir y mostrar animadversión. Lo importante es saber de dónde vienen y qué hacer con ellas. No puedes dejar que te frenen. Hay que tomar lo que sirve, soltar lo que no, y seguir adelante”.

“Si te detienes demasiado en las críticas negativas, corres el riesgo de frenar tu crecimiento, perder el enfoque y desviarte del camino. Por eso, creo que todas las críticas tienen un valor, pero hay que saber darles el peso justo: ni más ni menos. No se trata de ignorarlas por completo ni de tomárselas a pecho. Se trata de aprender a reconocer de dónde vienen, con qué intención, y usarlas a tu favor si suman. Y, sobre todo, respetar siempre la opinión del otro, porque al final, eso también es parte de vivir en democracia”, remarca.