Desde hace más de una década, cada vez que Kukuli Morante salía a la calle, la gente la llamaba Gladys y le preguntaba por Nachito (Sergio Galliani), su pareja en la ficción de “Al fondo hay sitio”. Pero esa situación cambió desde que llegó a su vida la desbordante Conchita Méndez, su personaje en “Pituca sin lucas”, la nueva telenovela de Latina Televisión.

“Era un reto desligarme de Gladys porque es un personaje que está en el corazón de todos, incluido el mío. Era muy difícil que uno nuevo tuviera tanta acogida como la está teniendo Conchita. Ella se ha ganado el corazón de la gente rápidamente”, destaca la actriz con emoción.

En la ficción de Latina, Conchita es la pareja de Manuel Gallardo (Jorge Aravena). Es una mujer emprendedora, luchadora, cariñosa, divertida y capaz de todo por retener a su lado al hombre que ama.

“Se enfrenta a los problemas con todas sus armas, no se amilana ante nada, ni se rinde, ni se da por vencida. Hace hasta lo imposible por los suyos especialmente por Manuel”, destaca Morante.

Kukuli Morante es Conchita Méndez en "Pituca sin lucas". (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

Asimismo, aclara que Conchita es muy distinta a ella, por lo que construir el personaje requirió buscar en las experiencias de conocidos y en sus propias vivencias.

“Fue un reto entenderla porque somos distintas. Si a mí me dicen ‘no’, me doy media vuelta y me voy. No insisto. Defiende sus ideales, es divertida y tiene confianza en sí misma. Estoy aprendiendo mucho de ella porque tiene una personalidad increíble”, aclara Morante.

Luego añade: “Ese movimiento de cadera, de cabeza, de manos y caminar sensual, lo conseguí con ayuda del pole dance y de unas clases de salsa y flamenco. Todo sirvió. Hace algunos años, me metí a estudiar pole dance porque en la producción de Reinas sin corona me pidieron que bajara de peso porque tenía que salir en bikini, y subí 14 kilos durante la pandemia. La ropa no me entraba, engordé muchísimo, me comía todos los emprendimientos de postres que me mandaban”, narra.

Antes de llegar a la producción de Latina, Kukuli formó parte del elenco de grandes éxitos televisivos de América TV, como “De vuelta al barrio” (2017), donde interpretó a Chechi González, y Maricucha (2022), en el rol de Inés Belmont. Sin embargo, con ninguno de estos personajes logró tanta aceptación del público como con Conchita.

“La gente me escribe todo el tiempo, recibo mucho cariño, estoy feliz. Los team Conchita y Techi (Emilia Drago) están en disputa, postean, hasta hacen memes divertidos. Esperábamos una acogida bonita, pero nunca algo tan grande ni tan pronto. Desde que salimos al aire, desde la primera semana, el público me dice Conchita [ríe]”, comenta.

Memorias eternas

Kukuli Morante integró el elenco de “Al fondo hay sitio” durante cuatro temporadas, pero en la sexta volvió como invitada especial, para una despedida final.

“Estoy eternamente agradecida con ese personaje, que al igual que este apareció inesperadamente. No lo busqué ni lo esperé, y me trajo cosas que nunca imaginé tener. Nunca decidí ser actriz porque quisiera fama sino porque amo actuar y quería transmitir una historia, sensaciones y emociones a través de personajes. Logré eso y, de yapa, lo otro (fama). Cuando me llamaron para el papel, me preguntaron si sabía hablar como charapa. Les dije que sí, sin dudarlo. Y la verdad es que nunca había hablado así. Aprendí en el camino”, asegura.

Entre los proyectos que tiene pendientes realizar, destacan la película “Cortinas de humo” y “Terremoto 7.9″, basada en la tragedia ocurrida en Pisco en el 2007. “Con Sinargollas tengo cuatro proyectos. Se vienen cosas muy buenas. Estoy en un momento de crecimiento y agradecimiento”, subraya.