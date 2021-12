Conforme a los criterios de Saber más

En marzo de 1980, como parte de una estrategia de contenidos para devolverle a Canal 5 el brillo que perdió durante los años que estuvo bajo el poder del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, nació “Risas y salsa”, un programa de humor con secuencias memorables, como “La banda del Choclito”.

El sketch dirigido y producido por Efraín Aguilar tenía a Justo Espinoza ‘Petipán’ (’Choclito’) en el rol principal. José Centurión (‘Mapache’), Pedro ‘Chino’ Yufra (’Ojitos Lindos’ ) y Álvaro González (‘Guayabera Sucia’) daban vida a unos tontos y subordinados delincuentes.

“Fue una de las secuencias más exitosas de ‘Risas...’. La idea surgió después de escuchar a Néstor Quinteros narrar:_’Y corrían los años de 19... cuando la banda..’. Entonces, le pedí al libretista Aldo Vega que creara una historia sobre una banda de asaltantes con gente que no fuera bonita y le di nombres”, recuerda Aguilar Pardavé.

Efraín Aguilar, productor de "Risas y salsa". (Foto: Alesandro Currarino)

Aldo Vega puso en marcha la iniciativa del popular ‘Betito’ y propuso que se llamara: “La banda de Chicaguito”, pero su idea fue descartada.

“El nombre tenía que ser peruano, no había forma de mencionar a una ciudad extranjera. En eso pasa ‘Petipán’, quien solía comprarle choclo con queso a una señora cuzqueña que vendía en la puerta del canal. Y como era enanito, quedó ‘Choclito’. Era una banda de desadaptados: un idiota, un virolo, un desarrapado y un jefe que se creía vivo, pero cometía cada burrada”, advierte Aguilar.

“El primer sketch que grabamos no salió al aire. Salió el segundo, pero una vez que agarramos ritmo a las grabaciones, nadie nos paró”, añade Aguilar.

Román ‘Ronco’ Gámez tenía a su cargo la narración inicial del divertido sketch, en la cual se incluía un apodo para cada personaje. El popular locutor cuenta que estos eran elegidos minutos antes de salir al aire.

Román 'Ronco' Gámez, locutor radial. (Foto: Fidel Carrillo)

“Creaba las chapas con ayuda de ‘Melcochita’ y Miguel Barraza, cada semana salía una nueva, nunca repetíamos. Al televidente le encantaba”, destaca el popular ‘Ronco’ tras señalar que “Los Intocables”, serie estadounidense de los años 50, basada en la lucha de un agente federal contra el crimen en Chicago, sirvió de fuente de inspiración para crear “La banda del Choclito”.

Realismo extremo

Según Gámez, ante la falta de formación actoral, los protagonistas del divertido sketch de “Risas y salsa” recurrían a la improvisación, como era el caso de Justo Espinoza, cuyas escenas gozaban de gran realismo.

“La mayoría de actores pasamos de la calle a la televisión, éramos producto de la improvisación. Y ‘Petipán’. como no sabía actuar, tiraba cachetadas de verdad, no creía en nadie, pegaba duro. Pero como la venganza es dulce, todos se vengaban después”, cuenta Román.

“Una vez lo dejaron encerrado en un cajón durante bastante tiempo. Cuando salió estaba molesto, tenía carácter fuerte, explosivo, era sobradito. También le quitaban la colchoneta en la que tenía que caer cuando era arrojado por la ventana. Las bromas estaban a flor de piel”, remarca.

“‘Petipán tenía cierto recelo de que yo fuera su director. Un día me quiso levantar la voz, pero no me dejé. Le dije que si quería se podía ir. Se quedó calladito, luego me llegó a estimar bastante”, añade el productor Efraín Aguilar.

El fin

Con el paso de los años y el retiro voluntario de ‘Petipán’, el ‘Chino’ Yufra y ‘Guayabera sucia’ de la actuación vino el declive del sketch. Aunque ingresaron nuevos rostros como Javier Santagadea y el payaso Guillermo Cavallini, el espacio no volvió a ser el mismo y llegó a su fin irremediablemente.

