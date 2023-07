Los participantes de “La Casa de los Famosos México” recibieron con emoción a la que sería su nueva compañera: la cantante Gloria Trevi, quien fue aceptada entre abrazos, especialmente por Wendy Guevara, quien se ha declarado ‘fan’ de Trevi.

“A todos les agradezco que de una u otra manera me tengan tan presente en este lugar tan especial”, indicó emocionada la intérprete de Pelo suelto.

La llegada de Gloria Trevi

El momento de la llegada de Gloria Trevi a La Casa de los Famosos fue emotivo para los participantes. Cuando Trevi ingresó a la casa, traía consigo unas maletas que cargaba con dificultad, ya que ahí tenía regalos para los artistas.

Por otro lado, la influencer Wendy Guevara no dudó en ocultar su fanatismo por la cantante. En ese sentido, es preciso recordar que Trevi manifestó su agradecimiento a Guevara anteriormente: “Estoy muy agradecida por el amor que ella me da públicamente”, dijo.

La reacción del público ante la llegada de Gloria Trevi

La decisión que tomó la producción del programa no ha sido recibida positivamente por todos los seguidores del show, quienes no dudaron expresar su molestia por medio de las redes sociales.

“Se pasaron sorpreson”, “Que hueva Gloria Trevi en La Casa de los Famosos”, “no soy fan de Gloria Trevi y además no me parece buena cantante”, “lo único que me hace feliz ahorita es ver a Wendy feliz porque conoció a Gloria Trevi”, fueron algunos comentarios.