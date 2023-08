En la última edición de ‘La casa de Magaly’ se emitieron escenas explícitas en la que se vio a Renzo Spraggon, Vanessa López y Gabriela Serpa compartiendo un divertido momento en la piscina. Y es que el modelo argentino les realizó un sensual baile a las chicas del reality con excepción de La Uchulú, quien dio a conocer su reclamo.

Fue durante el confesionario que la actriz cómica dio a conocer su molestia debido a que Renzo Spraggon no se le acercó para realizarle el baile al igual que a sus compañeras.

“Estoy molesta porque Renzo no me bailó a mí. Yo estaba sentadita en la esquina, haciéndome la inocente, la que no quiere nada y no vino a bailarme. Yo estoy muy molesta por eso, pero a Gabriela, a la otra chica también le han bailado. A mí nada, ni un besito”, dijo a las cámaras del reality.

Por otro lado, la tiktoker pidió compartir habitación con el argentino ya que Shirley Cherres la dejó sola. Asimismo, indicó es porque teme dormir sin compañía y sin que nadie la defienda de los fantasmas.

“Quiero hacer otro reclamo, estoy durmiendo solita en mi cuarto, ¿puedo elegir yo con quién dormir?, así como eligieron salirse. Señor productor, por favor. Y si me dan eso, yo quiero dormir con Renzo, por favor. Como está grande, para que me defienda del fantasma, dormir abrazaditos”, agregó.