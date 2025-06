“El mayor recuerdo que tengo de Perú fue la última vez que estaba haciendo gira y mi esposo se puso muy grave. Entonces tuvimos que cortar la temporada y regresar. Regresamos en avión ambulancia. Luego fue internado en el hospital Médica Sur, que es donde nos atendemos, y desgraciadamente murió. Entonces, el último momento que recuerdo de Perú, fue que estaba en el circo dando función, y Gabriel Fernández estaba en el hospital, muriéndose”, narra la actriz de 75 años.

Y sin embargo, regresa con la misma energía de siempre, con los moños, las pecas y la risa intacta, pero también con un reconocimiento internacional que confirma su lugar en la historia. En el 2021, el Récord Guinness le otorgó una distinción por haber interpretado al mismo personaje durante más tiempo que nadie en el mundo.

“Para mí fue una sorpresa enorme. Me dijeron: ‘Te van a hacer un homenaje’, y yo feliz. Pero cuando me doy cuenta de la gran responsabilidad que implica un Guinness, fue algo maravilloso. Tuve que comprobar todo: con anuncios de periódicos, boletos del espectáculo, documentos… y ahí entendí lo grande que es ‘El Chavo del 8’. No solo por lo que significó para mí, sino por lo que significa para tanta gente en el mundo”.

Y en ese mundo, el Perú tiene un lugar especial. Aquí también recibió otra noticia que partió su corazón: la muerte de Ramón Valdés, el actor que interpretó a Don Ramón, su padre en la ficción.

“Un año antes de su muerte, nos juntamos para una entrevista. Lo vi muy mal, delgado, y no se sentía bien. Salió de Perú, se fue a México, lo internaron. Y justo al año siguiente, estando yo nuevamente en función, me dicen que murió. Fue muy doloroso. Él me quería como a una hija. Cuando llegaba a los hoteles, ponía fotos de todos sus hijos y, al final, la mía”.

La Chilindrina ha sido su identidad, su refugio, su destino. ¿Imagina su vida sin ella? “No, porque no me ha dado tiempo. Bueno, sí, durante la pandemia, que no podíamos salir, que todo estaba detenido… Fue entonces que pensé: ‘Qué maravilloso ha sido Dios conmigo. Me ha dado tantas satisfacciones’. Y esperé con todas mis fuerzas volver. Porque mi vida es el circo”.

Sin querer queriendo

El personaje sigue vivo, incluso en otros cuerpos. Hoy, la joven actriz mexicana Paola Montes la interpreta en la serie “Sin querer queriendo”, y eso la llena de orgullo. “Me encanta. Es una niña encantadora. Fue a verme a mi casa, me pidió consejo, tuvimos varias sesiones. Me da gusto que sea ella quien me interprete. Ya hubiera querido tener su alegría y su estatura (ríe)”.

Sobre la serie, no escatima elogios: “Muy buena. Vi los dos primeros capítulos y me encantaron. Están muy bien escritos, parece que los hubiera escrito Chespirito. Él fue el mejor escritor que ha dado México. La gente no valora la comedia como las historias tristes, pero nosotros abrimos un camino enorme para los que vinieron después”.

No olvida la etapa más difícil con Roberto Gómez Bolaños. La demanda que el comediante junto a Televisa le impuso por los derechos del personaje fue un punto de quiebre. Pero también un giro. “Gracias a Dios, en esa demanda no les fue bien a ellos. Y me fue bien a mí. Pude registrar a la Chilindrina como mía. Y aún así, sigo queriendo a Televisa, y a todas las personas que dijeron que yo no seguiría”.

Incluso, confiesa, que la vida le dio la oportunidad de acercarse a Chespirito nuevamente. “Nos reconciliamos cuando encontramos en el aeropuerto de Miami. Me ve, me dice ‘¡María Antonieta!’, y me abre los brazos. Yo lo abracé también. Le dije: ‘Perdóname, no he podido hablar contigo, cambiaste todos los teléfonos’. Él gritó: ‘¡Florinda, dale el teléfono de la casa a María Antonieta!’ Me quedé helada. Me lo dio en un papel. Pero cuando llamé días después, nunca me comunicaron con él. Ya no pudimos hablar más. Pero sabíamos que nos queríamos. Le dije: ‘¿Por qué nos separamos tanto si nos queremos tanto?’ Y me dijo que la culpa era de la prensa. Y de ciertas personas”.

Amistad resquebrajada

Con Florinda Meza, al principio fueron amigas. “Éramos las únicas jóvenes del elenco. Íbamos de compras, nos reíamos mucho. Pero luego todo cambió… por cosas feas que ya no quiero recordar…. Para mí la única esposa que tuvo Chespirito es Graciela Fernández. para mí fue un gusto vivir con ellos, trabajar con ellos y pues los demás, Dios sabe por qué hace las cosas”, refiere con honestidad.

¿Y una película sobre su vida? “No te puedo contestar. Es un top secret que traigo por ahí… Ya no es pendiente. Ya es un hecho”.

Ahora, María Antonieta vuelve al Perú, un país donde tantas veces fue ovacionada, y donde también lloró en silencio, para protagonizar el Gran circo estelar, un espectáculo teatral de música, danza y divertidas aventuras, acompañada por artistas circenses internacionales, cantantes, bailarines y payasos. En esta nueva historia, buscará a su querido cachorrito ‘Peluchín’ y rendirá un emotivo homenaje a Don Ramón.

María Antonieta de las Nieves, la popular 'Chilindrina' de "El Chavo del 8", regresará al Perú después de cinco años de ausencia. (Foto: Circo Estelar)

“Perú me trae recuerdos fuertes, sí. Pero también mucho amor. Y yo quiero devolver un poco de todo eso que me han dado”, remarca.