La actriz, María Eugenia, La China Suárez brindó una entrevista con el periodista y contó un poco más sobre su vida y respondió casi todas las preguntas del periodista, además comentó que tipo de hombres le gustan pero que por el momento se siente muy bien con su soltería pero que no descarta en enamorarse en un futuro.

En plena entrevista, La China explicó que después de tanto escándalo se está tomando su tiempo para dar una oportunidad en el aspecto sentimental: “Es raro que yo diga esto, porque siempre estuve de novia, y me gusta la soledad, pero me gusto mucho también estar de novia; soy enamoradiza, confío y apuesto”, comentó la actriz.

A lo que Fantino aprovechó la oportunidad y le preguntó: “¿Qué te gusta en un tipo? ¿Te gusta que tengan una cierta intelectualidad? ¿Le das importancia a lo físico?”, de inmediato La China respondió: “No, de hecho mis novios fueron súper diferentes. Viste que hay gente que tiene como un patrón: yo tengo una amiga que me dice ‘me gustan altos y rubios’, y yo le digo ‘bueno boluda, entonces te lo querés mandar a hacer y eso no existe”.

Luego acotó lo siguiente: “En mi caso tiene que ver con la personalidad, en general me gustan los introvertidos. No me gustan los hombres que hablan tanto por ejemplo, y el que es el centro de atención en una reunión no me gusta. Me llama más la atención el que está apartado, calladito y me genera curiosidad el por qué no habla”, aseveró.

¿SE CONTRADICE?

Ante su respuesta, hay algunas cosas que no cuadran con algunas de sus ex parejas como por ejemplo: Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, se caracteriza por ser escueto a la hora de dar declaraciones y mantiene un bajo perfil a punto de no tener redes sociales. Al igual que el actor chileno Benjamín Vicuña quien brindó algunas entrevistas, pero también resguarda su privacidad y sólo declara en algunas ocasiones. En cuanto a su último encuentro con el delantero del PSG, Mauro Icardi, también suele ser un hombre de pocas palabras, y muy tímido ante los medios de comunicación.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE FANTINO?

El periodista quedó sorprendido ante las declaraciones de La China y solo atinó a decir que tuvo varios amigos que suspiraron cuando supieron que él la entrevistaría: “Qué difícil debe ser conocerte, los flacos se deben quedar... algunos amigos míos me dijeron: ‘Me muero’, porque sos muy linda y algunos como que te tienen terror”, indicó.

La actriz muy incrédula, respondió: “Eso porque tienen una imagen construida de mí que no soy, no soy la femme fatale; después me conocen y soy un pibe más; cuando me ven con mis hijos, con mis amigos, se dan cuenta que no soy la de Instagram”.

El conductor le consultó si en algún momento un pretendiente se desilusionara en la primera cita: “Nunca un hombre me reconoció eso, sí me han dicho mucho que al principio que yo tengo mucha cara de orto, y evidentemente me lo empecé a creer, porque si me lo dice más de una persona... les parecí antipatiquísima, debe ser que lo hago como para que no crean que me los quiero levantar, no sé, hay algo ahí todavía que tengo que descubrir, lo voy a hablar con mi psicólogo”, comentó.

Fantino le preguntó si actualmente está yendo a terapia: “Ahora no, y tengo que volver, ¡urgente! Creo que todos deberíamos psicoanalizarnos”. La China reconoció que al inicio sí le afectaron las críticas de las personas, pero que luego se puso firme y siguió adelante: “Siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’, a mí nunca me importó”.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no... El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos”, aclaró.

Fantino destacó su sinceridad y la halagó: “Te veo muy plantada, Euge”. A lo que la actriz respondió: “Es que yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Dónde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo... Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”, concluyó.