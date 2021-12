La doctora Ana María Polo, presentadora del exitoso programa Caso Cerrado, ha causado revuelo en las redes al publicar en su cuenta oficial de Instagram y TikTok un video en el que se besa con varias celebridades, como los colombianos Maluma, Catherine Siachoque y Gregorio Pernia, así como con el argentino David Chocarro y el cubano Enrique Santos.

Este clip se ha convertido en el más visto en las redes sociales sumando más de tres millones de views en TikTok y más de un millón en el reel alojado en su Instagram, está acompañado por estas palabras de la célebre conductora de la que se rumora hace varios años, es gay, “Por si no lo saben mis amigos besar alivia el stress, quema calorías y ayuda al sistema inmunológico. Aquí unos besitos míos”, concluyó.

LA VIDA AMOROSA DE ANA MARÍA POLO

Diversos rumores conducen a la idea de que la abogada tiene una pareja de su mismo sexo. Sobre estas especulaciones aún no hay nada confirmado, pero algunos medios ya aseguran que la supuesta novia es Marlene Key y que la pareja ya tiene planes de convivencia.

A la doctora de Caso Cerrado no le gusta compartir nada acerca de su vida personal ni de los sentimientos involucrados en ella. No obstante una vez dejó muy en claro su opinión al manifestar: “No creo que nadie tenga que salir de ningún clóset. No creo que haya obligación de nadie de salir. ¿Cuándo vemos a la gente decir que es heterosexual? Pedirle a alguien que cuente que es gay es ofensivo”.

Por otra parte los rumores hablar de su mejor amigo Frank Peñate. Se los ha visto en varias fotos muy juntos y felices, pero no hay nada confirmado tampoco al respecto. Ana María sigue mostrándose muy reacia a hablar de sus sentimientos por lo que su situación sentimental sigue siendo una incógnita para los fans ¿Quién crees que es la pareja de Ana María Polo?

LE RINDEN HOMENAJE

La ciudad de Hialeah, cercana a Miami, le rindió homenaje y reconocimiento a la abogada. El alcalde del lugar la acompañó en la inauguración de una calle que ahora lleva su nombre. Al respecto, la cubana declaró estar emocionada por el detalle: “Esta calle fue mi hogar, hice amigos entrañables y a través de un programa que se grabó justo aquí. Los latinos nos unimos y reflejamos nuestros conflictos”. Ana María Polo es una gran representante de la comunidad hispana, por lo que fue seleccionada como una de las mujeres latinas más influyentes de Estados Unidos en 2017.