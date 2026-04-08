Resumen

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La Gran Sangre inició el rodaje de su nueva película con miras a estrenarse este 2026. (Fotos: Juan Rosas)
La Gran Sangre inició el rodaje de su nueva película con miras a estrenarse este 2026. (Fotos: Juan Rosas)
Por Redacción EC

La producción cinematográfica de “La Gran Sangre” inició oficialmente su rodaje en diversas locaciones de Lima bajo la dirección de Jorge Carmona

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