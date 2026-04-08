La producción cinematográfica de “La Gran Sangre” inició oficialmente su rodaje en diversas locaciones de Lima bajo la dirección de Jorge Carmona

Esta nueva entrega que tiene el respaldo de respaldo de las productoras Tondero, Capitán Pérez y Okeechobee Films marca el retorno de la franquicia a la pantalla grande tras su debut televisivo ocurrido originalmente en el año 2006.

El largometraje reúne a los actores originales Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres.

A esta etapa de la historia se incorporan Milett Figueroa, en el rol de la enfermera María, y Salvador del Solar. Asimismo, la cinta contará con la participación de otros intérpretes reconocidos como Melania Urbina y Julián Legaspi.

La Gran Sangre inició el rodaje de su nueva película con miras a estrenarse este 2026. (Fotos: Juan Rosas)

La Gran Sangre inició el rodaje de su nueva película con miras a estrenarse este 2026. (Fotos: Juan Rosas)

La Gran Sangre inició el rodaje de su nueva película con miras a estrenarse este 2026. (Fotos: Juan Rosas)

El proceso de grabación se desarrollará durante cuatro semanas en escenarios que incluyen el distrito del Rímac como eje principal de la historia. El plan de rodaje contempla también el uso del Morro Solar, el Cementerio El Ángel y el Casino Atlantic City. Además, se han acondicionado instalaciones carcelarias específicas para el desarrollo de diversas secuencias de la trama.

La narrativa sitúa a los protagonistas en un contexto de salida de prisión y retorno a la actividad tras un periodo de clandestinidad. El grupo enfrentará desafíos relacionados con el crimen organizado y la violencia urbana.

El estreno del filme en las salas de cine de todo el país está programado para el año 2026.