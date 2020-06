Durante la etapa de aislamiento social obligatorio, muchos programas de la televisión peruana tuvieron que hacer un alto a sus emisiones. Sin embargo, otros espacios encontraron la forma de mantener contacto con sus seguidores, tal es el caso de “La Máscara”, cuya final se realizará este sábado 6 de junio.

Este programa de competencia, donde diversos artistas demuestran su talento disfrazados de divertidos personajes, marcó el regreso de la actriz Érika Villalobos a la televisión como jurado del programa. Acompañada de Gianella Neyra, Carlos Vílchez y Armando Machuca, buscan descubrir a los personajes tras el disfraz.

El programa era uno de los proyectos que Érika asumió antes de empezar la cuarentena; sin embargo, tenía otros como el musical “Madres” en el teatro. Ahora que los eventos que reúnan a una gran cantidad de público no son posibles de realizar, la actriz contó a El Comercio cómo se han reinventado y cómo asumen la responsabilidad de hacer una función online.

El aislamiento social empezó cuando tenían pocas funciones del musical “Madres”, ahora se han reinventado en una versión online ¿Cómo nació la idea?

Así es. Cuando nosotros estrenamos “Madres” tuvimos solo 3 funciones y luego empezó la cuarentena, así que nos quedamos con las ganas de compartir nuevamente “Madres: el musical” y Preludio empezó a pensar en cómo hacer y se nos ocurrió un especial donde hablamos sobre el musical, las cosas que hemos pasado y lo combinamos con las canciones. Salió algo bonito y la gente nos responde bien, nos dicen que las funciones son muy divertidas.

¿Qué tan difícil ha sido la preparación para esta propuesta digital?

Es como una conversación entre nosotras, así que en esa parte no fue tan difícil. Lo más complicado fue la grabación de las canciones en casa, es diferente con público. Es una versión hecha para estos momentos y más adelante volveremos al teatro con todo. Con respecto a las canciones cada uno tenía sus voces y solo había que escoger las mejores. En el tema de la conversación, tuvimos ensayos para coordinar.

Se están pensando en muchas cosas y presentando opciones para que la gente no deje de disfrutar del arte. Es reinventarnos para tener arte en casa, prepararse para disfrutar cuando regresemos.

¿Qué tan difícil te fue adaptarte a esta nueva forma de presentar una obra de teatro? ¿Te afecta la cuarentena en tu día a día?

Soy bastante tecnológica, pero no conocía ‘Zoom’ (aplicativo para conferencias online) hasta que empezó la cuarentena. No es igual, pero surgen cosas muy bonitas a partir de las adversidades. Yo antes no hacía videollamadas con mis padres, ahora las hago a diario. Siento que soy una de las más afortunadas a comparación de muchas personas. Me gusta estar en mi casa, hacer cosas desde aquí y me obliga a crear cosas y disfrutar de la tecnología. Me parece que hay que pensar en quienes no la pasan bien.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser jurado en “La Máscara”?

Genial. Habíamos grabado algunos programas y pensábamos que la cuarentena se iba a levantar, pero no fue así y sacamos nuestros permisos, seguimos los protocolos y sentimos que los programas terminaron siendo más divertidos que al inicio. “La Máscara” está para entretener, para que las personas que cumplen la cuarentena lo disfruten. Queríamos que la gente se olvide de las malas noticias y puedan tener un rato para reír, descansar y pasarla bien. La respuesta del público fue positiva.

¿Habrá una segunda temporada de “La Máscara”?

Por ahora no. En un principio se pensó en una segunda temporada, pero ahora no sé qué pasará con esta situación. Estamos esperando a ver qué pasa.

¿Tienes pensado realizar algún otro proyecto?

Se ha congelado todo por ahora. Surgen opciones de trabajo en Internet, pero yo prefiero esperar. Tenía espectáculos que pasarán para el próximo año, esa es la idea. Había proyectos en cine que han quedado ahí. Me da pena no estar, pero no me desespera, son cosas que hay que asumir.

Mucho se habla de un bono especial para artistas, ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Hay artistas que realmente lo necesitan, es el rubro que volverá más tarde y hay muchos que se han quedado en la calle. Está bien, yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede y le agradecemos todo lo que ha hecho por la gente. Ha sido difícil que se encarguen de todo en tan poco tiempo.

Por otro lado, en otra entrevista confesaste que te gustaría volver a ser madre, ¿Sigues planeando ampliar la familia?

(Risas) Siempre está la idea, yo siempre quise tener 3 hijos. Mi esposo tiene 4 hijos, de los cuáles 2 son míos y estamos bastante bien por ahora. Siempre me quedo pensando que me gustaría tener otro bebé, tal vez adoptar porque hay tantos niños abandonados. Son ideas que me cruzan por la mente.

Incluso se especuló que estabas embarazada, ¿Lo estás?

No, no estoy embarazada. El rumor surgió por un vestido que me puse en “La Máscara”. El programa salió al aire y me empezaron a llamar preguntándome si estaba embarazada. Me encantaría, pero no lo estoy. Tener un niño es una gran responsabilidad y lo hemos conversado con Aldo, nos gustaría mucho.

