En la sala está ella, con un vestido granate de generoso escote, con un collar delgado y rodeada de seis fuentes de luz. El improvisado ambiente de la casa de Magaly Medina se ha convertido en un set de televisión de emergencia. Los sofás están ubicados formando una “U” y en medio ella tiene su celular. Graba un video que pronto subirá a sus redes sociales y nos dejará ver las cuatro fotos con marco que está frente a ella, a unos cuatro o cinco metros de distancia, la mesa redonda sobre la que descansa una copa azul, un grupo de hojas bond, un lapicero y un resaltador amarillo fosforescente.

Detrás de ella hay una pared de color semejante a una madera clara, con orificios verticales. Dos televisores de pantalla plana están frente a ella, al igual que tres miembros de su producción cubiertos por mamelucos y guantes de color blanco. Los primeros segundos de la grabación son para ella, un primer plano de un rostro maquillado, pero que no sonríe ni ríe como suele hacerlo frente a cámaras.

Convertir el lugar de residencia en un set de televisión es un truco viejo. Se ha usado anteriormente para no dejar de hacer programas grabados o en vivo. En el imaginario colectivo más reciente surge Laura Bozo y cómo registró como residencia un set de televisión ubicado en San Borja para cumplir allí su prisión domiciliaria y seguir haciendo talk shows.

Pero la situación no es exactamente la misma. Magaly Medina está enferma. Tiene Covid-19 y puede que busque la manera de que su seguridad y su salud no se interpongan en su trabajo y viceversa. Un informe presentado por la plataforma PQS, donde se cita a Ricardo Ghibellini, director creativo de Corporación Audiovisual, explica que un comercial de televisión de entre 30 y 60 segundos en un programa de “rating alto” puede llegar a costar hasta 17.500 soles. Casi 20.000 soles por minuto, ese podría ser un incentivo más que convincente para no querer dejar de trabajar.

Denuncia contra Medina

César Alfredo Vignolo es el hombre que asegura haber denunciado a Magaly Medina “por violar el Artículo 289 del Código Penal”. En su columna de opinión publicada el 12 de julio en el diario Expreso, Vignolo sostiene que “El Código Penal prevé el delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa (Artículo 289); es un delito de peligro que protege la salud de manera previa a su efectiva lesión y está dirigido a personas que -sin padecer la enfermedad- extiendan, multipliquen o reproduzcan una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud y, requiere que la persona lo haga a sabiendas de que lo que hace, causa que se propague el virus entre las demás personas con las características graves antes indicadas, que es el caso concreto de Magaly”.

Vignolo, según su página de LinkedIn, es propietario de A & A Vignolo Consultores y Asociados, presidente ejecutivo de la Fundación Ética Periodística y anteriormente trabajó como asesor de prensa del Jockey Club del Perú.

Parece que Vignolo no es el único que piensa que Medina está atentando contra la vida de las personas. Hubo reacciones como las del abogado Luis Tudela, quien aseguró que “Lo que está haciendo Magaly no solamente es transgredir la ley, es una burla a la enfermedad”, dijo el abogado Tudela”.

Asimismo, dijo que ATV se convertiría en tercero civilmente responsable, que la pena a la periodista podría extenderse a 20 años de prisión y que “está jugando con un revólver con una sola bala”.

Ante las críticas, la conductora de ATV subió un video a sus redes sociales a manera de respuesta:

“He escuchado que dicen varias tonterías. Y, de verdad, yo las disculpo, porque la ignorancia es muy atrevida. Nosotros, en el canal, tenemos un grupo de infectólogos de una conocida clínica que nos asesora en todo momento. Y así ha sido desde el día uno, desde que esta pandemia ingresó al Perú”, explica Medina para luego aclarar que las únicas personas que la acompañan durante la emisión de su programa ya fueron contagiadas y por lo tanto no podrían contagiarse nuevamente. “Ellos pueden estar aquí, porque aún son inmunes. Se les hace pruebas cada 15 días”.

Finalmente, luego de asegurar que sus trabajadores cuentan con indumentarias que los protegen, sostiene que en su producción están actuando con mucha responsabilidad. “Ustedes solamente ven lo que está frente a cámaras, pero detrás tenemos una gran responsabilidad y además un gran respeto por esta enfermedad. Así que mucho cuidado con las cosas que se dicen. Para todo hay que tener base científica”, concluye su video.

¿Es verdad que quien fue contagiado no puede volver a contagiarse?

De acuerdo con el neumólogo del Hospital Jackson Memorial, el doctor David de la Zerda, todavía no hay pruebas contundentes que confirmen que una paciente que se recuperó del COVID-19 pueda volver a contraerlo.

No obstante, la ciudadana estadounidense Meredith McKee fue protagonista de un reportaje emitido por la cadena NBC en el que contaba que ella había tenido COVID-19, se recuperó y ahora nuevamente se ha contagiado.

Por su parte la BBC da cuenta del caso informado por la cadena japonesa NHK, de un ciudadano nipón de 70 años que contrajo la enfermedad dos veces. “Su caso -reportado por el medio de comunicación público de Japón, NHK- ha alertado a los expertos, investigadores y científicos, pues, hasta el momento, muchos pensaban que una persona no podía contagiarse dos veces de covid-19 (al menos en el corto plazo)”, dice el informe de la BBC.

Por el momento, la cuenta personal de YouTube de Magaly Medina, donde solía compartir recetas de cocina, no ha sido actualizada en una semana. El lunes 13 de julio tampoco fue emitido su programa y en su lugar se difundieron las noticias. Lo último que se ha sabido es que la periodista ha publicado en una historia de su Instagram que esta noche volverá a conducir su programa.





