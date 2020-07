Tal y como fue anunciada semanas atrás, la nueva producción de Michelle Alexander inspirada en la crisis del coronavirus verá la luz este lunes a las 8:30 p.m. por la pantalla de América Televisión. “La Otra Orilla” presenta la historia de cinco familias peruanas que, desde sus respectivas profesiones, le hacen frente a la actual pandemia. La telenovela escrita por Rita Solf fue grabada durante la emergencia sanitaria cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

“El objetivo es contar una historia que nos ayude a entender y valorar a los protagonistas de esta pandemia”, dice Michelle Alexander sobre la nueva producción que encabeza y que cuenta con la participación de Carlos Victoria y Laly Goyzueta como figuras estelares en su elenco.

Carolina Infante, Gonzalo Molina, Irene Eyzaguirre, Martin Velásquez, Alicia Mercado, Sol Nacarino, Francesca Vargas y Juan Pablo Abad completan el reparto de “La Otra Orilla”; la cual contó con un manual de producción acorde a la crisis sanitaria.

RESPONDE FUERTE Y CLARO

En conferencia de prensa, Michelle Alexander se refirió a la ola de críticas que surgieron sobre el contexto en el que se desarrolla su nueva serie y cómo esta sería una forma de aprovecharse de la lamentable coyuntura para fines netamente comerciales. “Yo no me dedico a quejarme, yo hago cosas. Si hubiera un tema de aprovechamiento y de ráting, no se hubiera hecho películas sobre la Segunda Guerra Mundial, series sobre terrorismo ni una serie de contenidos”, aseguró.

Consultada sobre cómo afectan estas suposiciones a días del estreno de “La Otra Orilla”, la productora de TV señaló que ya está acostumbrada a que se critique su trabajo. “No hago caso a ese tipo de críticas. Ya aprendí hace mucho tiempo a no hacerle caso a críticas de gente que siempre va a odiar lo que hago. No me interesa. Soy proactiva y hago cosas para mejorar situaciones”, dijo.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

“La Otra Orilla” fue grabada durante la vigencia del Estado de emergencia a nivel nacional y contó con el respaldo de especialistas del Ministerio de Salud, quienes aseguraron la existencia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del elenco y la producción de la telenovela. Entre estos requerimientos, se tuvo en cuenta el número reducido de personajes y locaciones, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, entre otros.

“Hemos tenido charlas con especialistas, con la doctora Pilar Mazzetti, el doctor Leslie Soto, contamos en Del Barrio Producciones con dos médicos y una enfermera a tiempo completo que supervisaron el rodaje e incluso inventamos un cargo de Productora Sanitaria”, contó Michelle Alexander.

Finalmente, detalló que las grabaciones de “La Otra Orilla” implicó el uso exclusivo de equipos, instalaciones y espacios higiénicos; además de revelar que cada integrante del equipo pasó por dos pruebas moleculares para detectar COVID-19 antes de iniciar el rodaje y, cada 15 días, una prueba rápida.