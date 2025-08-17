“La Teletón nos da la oportunidad de construir futuro”: Sergio León revela los detalles de la edición que trae de regreso a Gisela Valcárcel

El telón de la solidaridad volverá a abrirse el 12 y 13 de septiembre con la Teletón 2025. Más de 80 artistas nacionales e internacionales se unirán en el escenario para recordarnos que “Unidos es posible”. El regreso de Gisela Valcárcel marcará uno de los momentos más esperados, junto a figuras como Ethel Pozo, André Silva, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y el cantante argentino Axel. Sin embargo más allá del espectáculo y la televisión, lo que dará sentido a estas 26 horas será la convicción de que, cuando un país camina unido, es capaz de cambiar destinos.

El lema de esta edición no es una consigna vacía. Para Sergio León, gerente general de Teletón Perú, “Unidos es posible” resume cuatro décadas de historia y lucha.

“Desde que la Teletón llegó al Perú hace 40 años, nuestra misión ha sido abrir una ventana para que nunca más se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, explica.

Hoy, esa ventana es más amplia que nunca. Lo que en los ochenta parecía imposible —hablar abiertamente de discapacidad y exigir igualdad de derechos— se ha convertido en una causa nacional.

“Hace 40 años nadie mencionaba la palabra discapacidad. Hoy, en cambio, un programa entero reúne a artistas, presentadores, medios, empresarios y ciudadanos hablando de inclusión”, añade.

Formato evolucionó

La Teletón ya no es solo un programa de televisión. La pandemia obligó a reinventarse y migrar hacia un formato multipantalla.

“Actualmente hablamos de radio, prensa, influencers, televisión y redes trabajando juntos. Si no hubiéramos dado ese salto, corríamos el riesgo de desaparecer”, señala León.

Esta edición busca llegar a todas las generaciones y rincones del país con un mensaje claro: la solidaridad es más poderosa cuando se comparte en comunidad.

Más allá de 26 horas

Aunque la recaudación concentra sus esfuerzos en la maratón solidaria, la meta de la fundación es construir un sistema sostenible. El 99% de recursos proviene del evento anual, por lo que León insiste en la importancia de cada aporte.

“Dependemos de lo que se recaude esos días. Por eso pedimos a la ciudadanía que se una, que no deje pasar la oportunidad de transformar vidas”, dice.

El show promete emociones desde el inicio. Una niña llamada Alison narrará su historia en el opening, acompañada por música y artistas en escena. “Será un arranque poderoso, que nos recordará que cada donación es también una semilla de futuro”, adelanta León.

Transparencia y confianza

Uno de los pilares de la Teletón que este año espera alcanzar la meta de más de S/8,054,927, es la transparencia. En su edición anterior se realizaron más de 122,000 atenciones médicas en todo el país, todas auditadas por Price Waterhouse Coopers y publicadas en la web oficial.

“Cada sol donado está respaldado. Tenemos doble mirada de transparencia: la auditoría internacional y la administración fiduciaria. Al país nos debemos, y debemos honrar cada aporte”, recalca.

Ruta solidaria

Antes de que se encienda oficialmente la Teletón, la solidaridad ya empezó a recorrer el país. Este año, la fundación emprendió una gran gira nacional que llevó música, cultura y esperanza a Chiclayo y Cusco. El recorrido continuará el 19 de agosto en Piura, el 23 en Iquitos y cerrará el 6 de septiembre en Arequipa.

Regreso esperado

En medio de esa ruta solidaria, la convocatoria de Gisela Valcárcel se convirtió en un momento clave. Su regreso, junto a Ethel Pozo, André Silva, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar, el argentino Axel y decenas de artistas, promete encender una fiesta de emoción y esperanza.

“Hace un mes y medio tuvimos (con Gisela) una conversación muy real, muy conectada con el país. Su regreso es un privilegio y un espaldarazo de confianza”, señala Sergio León.

Detrás de ese espectáculo hay un esfuerzo monumental: un equipo profesional comprometido y más de 800 voluntarios desplegados en todo el Perú. “Es retador, sí, pero también apasionante cuando ves que ese esfuerzo repercute en un niño, en una familia”, refiere el máximo responsable de la Teletón.

Y deja una invitación final que resume el espíritu de estas cuatro décadas de historia: “La Teletón nos da la oportunidad de construir futuro. El futuro del país son nuestros niños y niñas. Esta es la ocasión perfecta para unirnos, una vez más, y demostrar que cuando caminamos juntos, nada es imposible”.

¿Cómo puedo donar?