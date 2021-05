En la reciente gala de “El artista del Año”, la tiktoker ‘La Uchulú’ tuvo su primera presentación en la pista de baile. Tras su show, Aldo Miyashiro aplaudió su desenvolviendo en el escenario; sin embargo, Denisse Dibós le recomendó mejorar sus técnicas vocales.

La tiktoker tomó de la mejor forma las críticas del jurado y reconoció que está en proceso de aprendizaje, además confesó que nunca había cantado en público.

“Está bien (las críticas). Yo tengo que aprender, soy consciente que no soy cantante profesional, yo solo canto en mi casa, de allí no salía”, señaló ‘La UChulú’ al diario Trome.

Por otro lado, ‘La Uchulú’ opinó sobre lo bien que le cae Aldo Miyahsiro, a quien en broma lo comparó con un bagre por sus bigotes.

“Bien lindo es (Aldo Miyashiro). Yo pensé que se iba a amargar por decirle que es como el bagre, pero le gustó, dijo que tenía carisma. Yo admiro a todas las personas que están concursando acá y al jurado. De ellos voy a aprender mucho. Esta es la primera vez que he cantado en público. Nunca en mi vida hice una presentación o un show. Me duele mi piecito”, manifestó.

La tiktoker se sinceró y señaló que estuvo nerviosa durante el encuentro que tuvo con Gisela Valcárcel, pero que en todo momento le respondió con respeto.

“Estuve nerviosa, conversando con la señora Gisela... No me chupe, ¿por qué me tengo que chupar? Yo le respondo educadamente”, dijo.

Presentación Uchulú en el Artista del año

