Hoy tras participar en un almuerzo de agradecimiento, Don Francisco, volvió a decir que esta ha sido su última Teletón como animador principal y también habló sobre quiénes serían su posible reemplazo, entre ellos está la conductora Cecilia Bolocco. El histórico conductor reveló todos los detalles sobre su salida de la conducción.

La prensa le preguntaron el por qué de su decisión, a lo que él dijo: “No estar en el directorio. No tomar decisiones y solamente contestar cuando soy consultado. Si preguntan mi opinión, yo voy a dar mi opinión. Si yo me quedo nuevamente se va a hacer la cosa como yo pienso, y ahora lo que se necesita es hacer la cosa como otros piensan”.

Luego acotó que para él ha sido “un privilegio que me hayan dado esta oportunidad” y que “mi vida es mucho más rica después de haber iniciado esta campaña de la cual no sabía nada en un comienzo, pero fui aprendiendo. Hicimos un equipo y fuimos de alguna manera encontrando fuerza en todo lo que veíamos. Nos dábamos cuenta que lo que hacíamos era bueno, que la gente lo necesitaba”.

LO MÁS IMPORTANTE DE LA TELETÓN

Don Francisco indicó que lo más importante que hizo la Teletón fue: “Darle visibilidad a la discapacidad en el país que es cerca del 20%”. “La Teletón los puso en la primera línea, por eso que se consiguieron tantas facilidades arquitectónicas, leyes que aparecieron en favor de este grupo que es bastante grande. Yo creo que eso es lo más importante que hizo la Teletón y que tiene que seguir haciendo, porque en ese trabajo está la inclusión. En inclusión estamos al debe, nos falta mucho” señaló.

Y, en cuanto a su paso por esta, dijo que lo consideraría primero “exitoso” para él, porque “cuando uno crece espiritualmente, crece en todos los sentidos de la vida. Yo creo que eso me ayudó a ser mejor persona, mejor animador de televisión, más cauto con el éxito y menos depresivo con el fracaso. Yo pienso que esto me dignificó como persona realmente”, señaló.

¿QUIÉN PODRÍA CUMPLIR SU ROL?

Quien podría cumplir su papel podría ser Cecilia Bolocco, indicó que: “Yo creo que ese rol no lo tiene que cumplir una persona, porque cuando empezamos no teníamos nada, pero ahora tenemos 14 institutos, 53 mil metros cuadrados, ya hemos atendido 100 mil familias, tenemos 1100 funcionarios y tenemos mucho por hacer”.

Ahora, a su juicio, lo que tienen que hacer es buscar personas que empujen el “carro” de la Teletón. “Normalmente yo hacía la publicidad de los 26 auspiciadores y este año si habré hecho cinco o cuatro es mucho, entonces esto se va dando naturalmente. No es una cosa de hoy día se fue don Francisco y ahora vienen… no. Tiene que haber un traslape de esta situación para que vaya mejorando poco a poco”, dijo”.

La ex Miss Universo no dudó en expresar su emoción en ser la persona que podría tomar el rol de Don Francisco, pero advirtió lo siguiente: “Mario no tiene sucesor, y segundo, yo estaré siempre en el puesto que sea. Yo he puesto mi corazón desde la primera Teletón en que participé y he estado en todas ellas. A la cabeza o no a la cabeza voy a estar siempre trabajando por esta obra”.

