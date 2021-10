Fue una de las grandes sorpresas en una de las galas de audiciones a ciegas del programa de canto más exitoso de la televisión española. Y es que, mientras los coaches siguen completando sus equipos, nuevos talentos llegan a “La Voz España” para dejar sorpendidos a los jurados. Tal es el caso de Fran Valenzuela, quien tiene un gran parecido con la voz de Alejandro Sanz.

Durante la penúltima gala de “La Voz España”, Fran Valenzuela, subió al escenario para cantar el tema ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega y conseguir un lugar en la competencia. El participante del programa líder de sintonía de Antena 3 no solo sorprendió por su interpretación sino también hizo que dos de los coaches girarán sus sillas para que integren sus equipos.

¿QUIÉN ES FRAN VALENZUELA, EL IMITADOR MÁS PARECIDO A ALEJANDRO SANZ?

El participante hizo que Pablo Alborán gire de inmediato su silla y cuando todo parecía que sería el único en quererlo en su equipo. Alejandro Sanz tocó el botón rojo casi al último momento. Sin dudarlo, el ‘talent’ eligió el “Team Sanz”, no solo escogió al cantante madrileño por conocerlo desde hace unos años atrás, sino también porque lo admira y es el imitador con la voz más parecida a Alejandro.

Alejandro Sanz quedó rendido con su voz y al preguntarle su nombre lo reconoció de inmediato ya que habían intercambiado mensajes a través de redes sociales: “increíble verte aquí”, dijo el coach de “La Voz”. Y es que Franz Valenzuela imitó a Alejandro Sanz en el programa concurso “Tu cara no me suena todavía” y demostró su gran talento para imitar al cantante madrileño.

¿POR QUÉ DEJÓ SIN PALABRAS AL JURADO DE ‘TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA’?

Fran Valenzuela es un claro ejemplo de que cuando cantas con mucho sentimiento, las palabras sobran. El participante demostró que para él no hay reto que no pueda realizar y durante la final del programa “Tu cara no me suena todavía” e interpretó el tema “Cuando nadie me ve” y dejó sorprendidos a todos por el perfecto calco que hizo al cantante Alejandro Sanz.

FRAN VALENZUELA EN LA VOZ 2021

Fran Valenzuela se llenó de emoción cuando eligió el equipo de Alejandro Sanz y corrió hasta donde se encontraba su nuevo entrenador para darle un fuerte abrazo y le dijo lo muy “contentísimo” que estaba. Con el parecido entre sus voces, acaso ambos se animarán a realizar un dúo en las galas de “La Voz España”. Queda esperar si nos sorprende con una de esas presentaciones.

EQUIPO SANZ

Es uno de los cantantes españoles más queridos por el público y tiene el 86% de su equipo formado. Alejandro Sanz está a solo un competidor para completar su ‘Team’, que está conformado por Fran Valenzuela, Sofía García, Miguel Moreno, Marc Figols, Ian García, Servando Gallego, Alice Reay, Pablo Hernández, Beli, Mara Cruz, Carlos Galí, Inés Moraleda y Karina Pasian.

¿DÓNDE PUEDO VER ‘LA VOZ ESPAÑA’?

Un nuevo episodio de ‘La Voz España’ se emite todos los viernes con la participación de los jurados Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz. Las audiciones a ciegas se transmiten a las 22:00 horas (España) a través de ATRESplayer Premium y en Antena 3. Los estrenos de cada programa también pueden verse los días viernes a las 20:30 horas para el público de México y Perú.