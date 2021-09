Conforme a los criterios de Saber más

Con una semana en el aire, “La Voz Senior” se ha mostrado como una temporada diferente a la que estamos acostumbrados. Y no solo porque los participantes, todos de 60 años para arriba, se han enfocado más de lo acostumbrado en los clásicos de las décadas pasadas, sino también porque han logrado conmover al jurado y a los televidentes no solo con sus interpretaciones, sino también con sus historias de vida.

Esto se vio en el primer capítulo del ‘reality’ de canto, donde el participante Mito Plaza, no solo captó la atención con su versión del bolero “Amar y vivir”, sino también al revelar que la melancólica canción era dedicada a su recientemente fallecida esposa Nancy.

La conmovedora historia salió luego de que Lucía Galán, una de las entrenadoras y parte del dúo Pimpinela, le preguntó por qué terminó su presentación mirando al cielo.

“Tengo que tener valor para decirlo. Esta canción es un himno de amor para mi esposa, ella ha puesto las pautas para seguir acá”, dijo el cantante lambayecano, cuyo verdadero nombre es Víctor Guillermo Plaza Guerrero.

De manera más trágica, la muerte de su compañera de vida le fue comunicada solo horas después de recibir la noticia que había sido seleccionado para “La Voz Senior”. “Ella me dijo estás en ‘La Voz Senior’ y te vas porque te vas. Me mandó a hacer mi terno”, añadió el artista de 68 años.

“ Es un homenaje maravilloso el que le estás haciendo a Nancy, porque era lo que ella quería, que tú brillaras ”, le respondió Lucía. “Se fijó hasta de que te luzcas con tu terno maravillosamente bien. Y seguramente en estos días también tendrás una señal que ha estado esta noche junto a nosotros, acompañándote.”

La historia de Mito Plaza estuvo lejos de ser la única de este tipo en la primera semana del programa. Solo el pasado lunes 30 de agosto, el participante Betto Franco deslumbró al jurado con su interpretación de “Ahora te puedes marchar” de Luis Miguel, para luego revelar que había acudido solo a las audiciones a ciegas debido a que era el último que quedaba de su familia inmediata.

“He venido solito, todos están arriba. Falleció mi esposa, toda mi familia y yo soy hijo único”, afirmó el cantante de 62 años. “ En la actualidad, estoy solo, dedicado a la música, mi mayor compañera, por eso estoy aquí para cantarle a la gente . Sé que ellos están aquí, con la energía que me transmiten, sale la voz, sale la canción, salen las ganas”

No todas las historias estuvieron teñidas de tragedia, como lo demostró el cantante Luis Ángel Reddel en el primer episodio de la nueva temporada. El concursante, un ciudadano argentino que llevó a sus compatriotas del dúo Pimpinela a las lágrimas con su interpretación de “Mi Buenos Aires querido”, también nos regaló una historia de amor y supervivencia en tiempos oscuros.

Según reveló en el programa, Reddel es un músico especializado en tangos que eligió la calle como su escenario, por la libertad que le otorgaba. Su profesión también le permitió conocer a su actual esposa Sandra durante una presentación que hizo en Venezuela, donde su compartido amor por el tango sirvió para comenzar la relación.

La pareja llegó al Perú de Venezuela hace un año y medio, cuando les encargaron ayudar a levantar una iglesia en el país. Sin embargo la crisis mundial significó que pronto ya no llegaban más fondos de la nación vecina. “Entonces tomamos una decisión, o nos morimos encerrados y no nos agarra el COVID o salimos afuera para vender algo. Y empezamos a vender café molido”, dijo Reddel en su introducción, antes de revelar que su participación en el ‘reality’ es para “devolver tanto cariño que he recibido durante este año”.

Tras su presentación, el músico argentino resaltó el buen recibimiento que tuvo tras llegar aquí. “Me trataron mejor que otros países, impresionante el amor de los peruanos. Es tremendo. Yo vendo en un semáforo, golosinas y eso, y el amor de las personas es tremendo. Nos dan cosas. En un año y medio, nos equiparon la pieza y todo”, reveló. “Yo vivo en la casa de una mujer, Rosario, que es peruana hasta el tuétano. Y ella me enseñó a amar al Perú. Eternamente agradecido”.

El espacio también sirvió para que su esposa Sandra cumpliera uno de sus sueños, al cantar “Olvídame y pega la vuelta” junto a sus ídolos del dúo Pimpinela.

MOVIDOS A AYUDAR

Las conmovedoras historias presentes en el programa no solo ayudó al ráting del programa, sino también que movió a que algunos de los aficionados de “La Voz Senior” buscaran ayudar a sus participantes fuera del ‘reality’.

Así fue que por redes sociales se compartió cuestiones como el lugar donde Luis Ángel Reddel y su esposa venden golosinas o el número de contacto de Luis Chumpitaz y David Sánchez, el dúo conocido como Los Bardos del Son que impresionaron al jurado.

No solo las personas que calificaron a la siguiente ronda del programa fueron receptoras de la generosidad del público, como fue el caso de Luis Aguilar, un participante que si bien no consiguió impresionar al jurado, logró un nuevo público para su negocio de chifles, al cual se dedica tras la muerte de su hijo por leucemia.

“Un millón de gracias a las personas que están llamando para comprar sus chifles ‘El león’. Cumpliremos con todos, nos estamos organizando para cumplir con sus pedidos”, escribió por su cuenta de Facebook. “Un fuerte abrazo y desde el cielo mi hijo Richi los bendice”

