La nueva temporada de “La Voz Senior” se estrena este lunes 22 de agosto a través del canal Latina, tras el pedido de los seguidores del programa. Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Raúl Romero y René Farrait serán los entrenadores de esta nueva entrega del formato que emocionó a los peruanos.

Por su parte, Cristian Rivero conducirá nuevamente este espacio televisivo. Aquí hacemos un repaso con los mejores momentos del programa en su primera temporada.

Presentación de los coach

En agosto del año pasado, se estrenó la primera temporada del formato “La Voz Senior” en medio de gran expectativa. Los entrenadores decidieron abrir la gala con un mix de sus mayores éxitos. Los primeros en aparecer en el escenario fueron el dúo Pimpinela, integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, quienes interpretaron “A esa” (1997).

Minutos después se sumó la peruana Daniela Darcourt, quien también cantó parte del tema, pero en versión salsa. Joaquín Galán le dio pase a la maestra Eva Ayllón quien ingresó con “Que somos amantes” para luego bailar junto a Tony Succar, quien deleitó a los televidentes al ritmo de sus timbales.

Audición de Mito Plaza

En el primer capítulo de “La Voz Senior”, conocimos al participante Víctor Guillermo ´Mito´ Plaza, quien emocionó a los entrenadores –y a los televidentes- con su interpretación del bolero “Amar y vivir”. Tras finalizar su turno, reveló que la melancólica canción era dedicada a su recientemente fallecida esposa Nancy.

La conmovedora historia salió luego de que Lucía Galán le preguntó por qué terminó su presentación mirando al cielo. “Tengo que tener valor para decirlo. Esta canción es un himno de amor para mi esposa, ella ha puesto las pautas para seguir acá”, dijo el cantante lambayecano.

Debut de Mimy Succar

La madre del entrenador Tony Succar, Mimy Succar, llegó desde Estados Unidos para sorprender a su hijo en una de las audiciones a ciegas de “La Voz Senior”. El percusionista la reconoció rápidamente.

Lo más emotivo del encuentro fue cuando el artista abrazó a sus padres en el escenario y recordaron juntos los difíciles momentos que atravesaron cuando llegaron al país norteamericano. “Cuando me llamaron para ‘La Voz Senior’ yo siempre decía, cuánto quisiera tener a mi mamá que pueda participar en algo, porque es importante siempre honrar a nuestros padres”, comentó el percusionista.

“Apáguenle el micrófono”

Tras la presentación de la participante Luz de América, quien logró convencer a que Daniela Darcourt y el dúo Pimpinela volteen su silla, sucedió un hecho peculiar.

Ambos equipos trataban de convencerla de unirse. Por su parte, Joaquín y Lucía Galán señalaron que podrían aportar a la carrera de Luz de América; mientras que la salsera peruana señaló que, tal como la cantante, ella también ha hecho teatro. “Es tremenda... Apáguenle el micrófono, por favor”, respondió Lucía Galán, del dúo argentino Pimpinela.

Lucía Galán, del dúo Pimpinela, a Daniela Darcourt: "Apáguenle el micrófono, por favor"

Reencuentro de las hermanas Ayllón

Tras varios meses sin verse, Rosa Ayllón decidió sorprender a su hermana Eva Ayllón en una de las audiciones a ciegas de “La Voz Senior”. Ella cantó el tema “Si una vez” de Selena Quintanilla y todos los entrenadores voltearon sus asientos.

La maestra Eva no pudo contener las lágrimas al ver a su hermana en el set de Latina y tras terminar su número musical, la ganadora del Grammy Latino corrió para abrazar a su hermana. “Lo peor de todo es que me pueden matar. No veo a mi hermana desde hace meses”, expresó Eva.

“Cada domingo a las 12″ en tango

El participante argentino Luis Ángel Reddel sorprendió a los entrenadores al interpretar el tema “Cada domingo a las 12″ en versión tango. Esta presentación evocó la emoción de Eva Ayllón porque -según explicó- le recuerda a su abuelita, quien falleció en el año 1978 cuando la cantante criolla se encontraba en Chile, en medio de un show.

“Tenía que presentarme en el Teatro Municipal de Santiago de Chile y me avisan que mi abuela había muerto, parte de mi vida entera había muerto. Desde ahí me quedó esta cicatriz con este tema, para mí cantarlo es difícil y escucharlo como lo hace Luis Ángel, ya lo van a ver”, manifestó.

Su primer vals

El participante Oscar Centeno interpretó “La noche de tu ausencia” de Arturo ‘Zambo’ Cavero, y reveló que fue su primera vez interpretando un vals. Él fue aplaudido por todo el jurado, quienes se pusieron de pie tras la presentación.

“Estoy muy orgullosa de usted, de su entrega, su pasión, de su corazón. Es un hombre puro que se sube al escenario sin pretensión alguna que no sea vivir la experiencia, seguir aprendiendo y seguir escalando poco. Lo aplaudo de corazón y le digo gracias por haberme escogido a mí”, dijo su entrenadora Daniela Darcourt.

La gran final para Mito

La temporada de “La Voz Senior” llegó a su fin en octubre del año pasado y gracias al público, Mito Plaza, integrante del equipo Pimpinela, se consagró como el ganador. El cantante fue aplaudido por todos los presentes en el estudio.

Mito Plaza se mostró muy conmovido. “¡Decirte Nancy: lo logramos! Segundo, Ferreñafe, lo hicimos, te lo dije, lo hicimos”, dijo Mito Plaza.

Nueva Temporada

Latina Televisión anunció el regreso del formato “La Voz Senior” para este lunes 22 de agosto. Los nuevos ´coachs´ de esta temporada serán Eva Ayllón y Daniela Darcourt, quienes se mantienen en sus sillas; mientras que incorporan a Raúl Romero y René Farrait, quienes harán su debut en la franquicia internacional en reemplazo de Tony Succar y del Dúo Pimpinela.

El programa cuenta con cuatro fases donde cada concursante será calificado y eliminado según su performance. Las etapas son las siguiente: audiciones a ciegas, batallas, Knockouts y conciertos.

Para ver las novedades que trae la segunda temporada de “La Voz Senior”, puedes seguir su transmisión hoy a través del canal 2 a partir de las 8:30 p.m.