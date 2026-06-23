Desde películas que reconstruyen la histórica consagración en Qatar 2022, con material exclusivo y el detrás de escena de un equipo que hizo historia, hasta documentales que recorren la carrera de Lionel Messi, desde sus inicios hasta convertirse en ícono global, así como producciones que celebran el legado eterno de Diego Armando Maradona.

El servicio DGO ofrece diversas opciones de programación dentro de las cuales incluye el acceso a los contenidos de entretenimiento de reconocidas plataformas de streaming.

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DGO cuenta con planes de suscripción que permiten ver todos los partidos del Mundial a través de la señal DSPORTS. Pero además, la plataforma cuenta con una amplia propuesta de contenidos que invitan a revivir la emoción de la Selección argentina con títulos dedicados a sus grandes logros y protagonistas.

• Muchachos: la película de la gente (DISNEY+)

Narrada por Guillermo Francella y basada en un cuento de Hernán Casciari este documental invita a los espectadores a sumergirse en el corazón de la hinchada argentina y volver a sufrir, reír, llorar y revivir los siete partidos del Mundial Qatar 2022 y sus festejos.

• Messi: la cinta olvidada (DISNEY+)

Un documental que narra cómo un VHS de Lionel Messi desata una disputa entre España y Argentina por su lealtad.

• Selección Argentina, la serie - Camino a Qatar (PRIME VIDEO)

La Selección Argentina se prepara para el mundial y abre las puertas a su trastienda. Las Eliminatorias, la Copa América, la Finalissima y la preparación rumbo a Qatar, como nunca se vio hasta ahora.

• La Casaca de Dios (PRIME VIDEO)

En México 1986, una camiseta azul quedó en la historia cuando Maradona marcó ante Inglaterra dos goles inolvidables. Décadas después, al saber que será subastada, Tití Malvestiti, un humilde utilero que estuvo junto a la selección argentina en México 86 y quedó marcado por la pérdida, emprende un último viaje para enfrentar su pasado y reconstruir la relación con su hija.

• Maradona: sueño bendito (PRIME VIDEO)

Una serie compuesta por 10 episodios que cuenta la historia de Diego Maradona, un niño de una villa argentina quien se convirtió en una estrella del futbol. Protagonizada por Juan Palomino, Nazareno Casero y Nicolás Goldschmidt.

• Diego Maradona (DGO)

Este aclamado documental de Asif Kapadia fue creado con más de 500 horas de material audiovisual inédito de Maradona que el equipo de realizadores obtuvo con la bendición de Diego. Retrata la vida del futbolista argentino desde sus comienzos en el deporte hasta su estadía triunfal en Nápoles.

• Campeones: la gran final (DISNEY+)

Una producción para revivir la final más dramática y apasionante de la historia de los mundiales, contada por sus protagonistas.