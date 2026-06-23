Lionel Messi debutó en el mundial 2006 con un gol. Solo en el 2010 se quedó en blanco. (foto: Andrés Lino / Itea Sports)
Lionel Messi debutó en el mundial 2006 con un gol. Solo en el 2010 se quedó en blanco. (foto: Andrés Lino / Itea Sports)
Por Redacción EC

Desde películas que reconstruyen la histórica consagración en Qatar 2022, con material exclusivo y el detrás de escena de un equipo que hizo historia, hasta documentales que recorren la carrera de Lionel Messi, desde sus inicios hasta convertirse en ícono global, así como producciones que celebran el legado eterno de Diego Armando Maradona.