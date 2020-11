Eleazar Gómez sigue dando de qué hablar tras ser acusado de haber violentado físicamente a la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Tras la noticia, figuras como Andrea Legarreta, Marlene Favela, Maribel Guardia han rechazado el actuar del actor. Sin embargo, Laura Bozzo no se quedó atrás y también opinó sobre el tema.

En entrevista con varios medios de comunicación, Laura Bozzo dijo que Eleazar debe quedarse detenido. Además, la peruana condenó la violencia contra las mujeres.

“La violencia contra una mujer es algo que no se puede tolerar. Así hubiera sido mi padre, mi hermano o mi mejor amigo el que hubiera cometido un acto de salvajismo como el que cometió Eleazar Goméz… ¡es decir, preso, preso! Para que todos los demás aprendan a respetar”, expresó.

Asimismo, Laura Bozzo se solidarizó con Stephanie Valenzuela y pidió a las mujeres que levanten su voz contra la violencia. “El maltrato se empieza de a poco, hay una serie de etapas. Ella nunca dijo nada, mi solidaridad para ella y para todas las mujeres que están pasando así, que levanten la voz. Ni un solo golpe se puede tolerar”, acotó.

Asimismo, Laura Bozzo por medio de sus redes sociales envió un mensaje público a la modelo peruana brindándole todo su apoyo tras el difícil momento que vive.

“INDIGNANTE mi apoyo total para @tefivalenzuela y felicitarla por el valor de denunciar, esto no se puede tolerar. O sea que te creíste Eleazar que por que eras actor famoso podías hacer algo así, pues NO a la cárcel tú y todos los desgraciados que se atreven a tocar a una mujer BASTA NI UN SOLO GOLPE, no lo permitan levantemos la voz no se queden calladas estoy para apoyarlas”, escribió Bozzo a Valenzuela.

“Gracias Laura no sabes lo que significa recibir el apoyo de una persona de tu nivel, bendiciones”, respondió Valenzuela a Bozzo.

