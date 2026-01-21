Laura Huarcayo regresa a la TV con ‘Mande quien mande’: “Gracias por esta oportunidad”

Laura Huarcayo volvió oficialmente a la televisión peruana luego de una década alejada de la pantalla. La conductora reapareció este miércoles 21 de enero como la nueva figura de Mande quien mande (MQM), programa de América TV, marcando así su retorno en la temporada 2026 tras priorizar su vida familiar durante los últimos años.

La exmodelo, de 51 años, no ocultó su emoción al reencontrarse en el set con Carlos Vílchez, con quien compartirá la conducción del espacio. “Quiero agradecer esta oportunidad que la vida me da. ‘Carlota’, qué lindo estar a tu lado. Al igual que muchas madres, dejamos, a veces, lo más bonito…” , expresó en vivo, visiblemente emocionada, tras ocupar el lugar que dejó María Pía Copello, quien se despidió del programa luego de tres años al frente.

Laura Huarcayo y La Carlota se reencuentran en televisión en el regreso de la conductora a ‘Mande quien mande’. (Foto: Captura/MQM)

Huarcayo asume este nuevo reto profesional como parte estable del elenco de MQM, luego de haber participado anteriormente solo como invitada en algunas ediciones. Su incorporación consolida uno de los regresos más esperados de la televisión nacional, recordada por su paso en programas como Bienvenida la tarde en Latina y Lima limón en América TV.

Previo a su debut, la conductora compartió en redes sociales diversos momentos de su preparación, mostrando el entusiasmo y la emoción que sentía horas antes de salir al aire. Su retorno fue bien recibido por el público, que resaltó su cercanía y desenvolvimiento frente a cámaras.

Erick Elera es el nuevo conductor de MQM

Otro de los momentos más comentados del estreno fue la revelación del tercer conductor del programa. Tras varios minutos de expectativa, Erick Elera hizo su aparición en el set, generando el aplauso del público. “Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad. Gracias a América y a Pro TV” , señaló el actor de Al fondo hay sitio.

Cabe recordar que Elera no conducía un programa de televisión desde hace aproximadamente 10 años, cuando participó como presentador invitado en Esto es guerra. Su ingreso se da tras la salida de Mario Hart, quien se despidió días atrás de MQM con un emotivo mensaje en redes sociales, cerrando así una etapa en la conducción del espacio.

