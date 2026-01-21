Escuchar
(2 min)
Laura Huarcayo retorna a la pantalla chica después de 10 años. (Foto: Captura/MQM)

Laura Huarcayo retorna a la pantalla chica después de 10 años. (Foto: Captura/MQM)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Huarcayo retorna a la pantalla chica después de 10 años. (Foto: Captura/MQM)
Laura Huarcayo retorna a la pantalla chica después de 10 años. (Foto: Captura/MQM)
Por Redacción EC

Laura Huarcayo volvió oficialmente a la televisión peruana luego de una década alejada de la pantalla. La conductora reapareció este miércoles 21 de enero como la nueva figura de Mande quien mande (MQM), programa de América TV, marcando así su retorno en la temporada 2026 tras priorizar su vida familiar durante los últimos años.

Laura Huarcayo regresa a la TV con ‘Mande quien mande’: “Gracias por esta oportunidad”
Televisión

Laura Huarcayo regresa a la TV con ‘Mande quien mande’: “Gracias por esta oportunidad”

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales
Cine

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años
Historias

“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años

ATV confirma el regreso de ‘Magaly TV, la firme’: “La televisión peruana se vuelve a encender”
Televisión

ATV confirma el regreso de ‘Magaly TV, la firme’: “La televisión peruana se vuelve a encender”