La modelo peruana Laura Spoya, que participaba en el ‘reality’ de cocina El Gran Chef Famosos que emite Latina TV, fue eliminada de la competencia luego de que no convenció al jurado con la preparación de su platillo.

“Qué difícil la despedida, tengo días estando preparada para este momento, vine a dar lo mejor pero preparada para lo peor. Me voy feliz porque he conocido a una persona que no conocía, yo misma”, dijo Spoya.

Contrario a Spoya, el cantante Mauricio Mesones y las actrices Ale Fuller y Natalia Salas fueron salvados, permitiendo así su pase a la final.

¿Qué plato tuvo que preparar Laura Spoya?

Laura Spoya fue retada por el jurado que integra Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli a preparar una balotina de pollo rellena de salchicha huachana con puré rústica a las finas hierbas.

“En ningún concurso que estuve había tenido este nivel de competencia, y este nivel de retarme a mí misma todo el tiempo. Me llevo personas de las que he aprendido muchísimo”, explicó Spoya tras su eliminación.

“Les prometo que este no será mi final, sino mi inicio. La cocina es algo muy importante, me lo enseñaron mis abuelos, mucho más bonitos que cualquier concurso de belleza, este es mi sitio y mi lugar”, añadió.

¿En dónde se pueden ver los episodios de ‘El gran chef Famosos’?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.

El Gran Chef Famosos se transmite por Latina TV de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., mientras que los sábados se emite desde las 8:30 p.m.